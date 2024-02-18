新盤周末錄約20宗成交　按周升4倍

農曆新年假期後，一手交投回升。新盤市場於周六及周日(17,18日)暫錄約20宗成交，按周升約4倍。另一方面，大型發展商陸續公布龍年推盤計劃。

●信和置業計劃年內推4盤 涉及1,961伙

●屯門兆康NOVO LAND第2A期高層兩房呎價約13,988元

●將軍澳海茵莊園兩日沽4伙 共涉2,560萬元

●元朗洪水橋滙都I低層一房呎價約13,720元

●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST一房售490萬元

●旺角Larchwood開放式戶572萬元成交

●馬頭角賈炳達道瓏碧一房取消交易

●長沙灣翠雅山下周三起招標賣7伙

大銀地產旗下長沙灣大埔道翠雅山，上載最新銷售安排，將於周三(21日)起至5月20日招標發售7伙單位。該批單位實用面積由1,463至2,496方呎，當中的第2座地下3層及地下2層單位3，實用面積2,496方呎，複式設計，設三個睡房，連517方呎前庭。