新盤周末錄約20宗成交 按周升4倍
2024年02月18日 22:06
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農曆新年假期後，一手交投回升。新盤市場於周六及周日(17,18日)暫錄約20宗成交，按周升約4倍。另一方面，大型發展商陸續公布龍年推盤計劃。
●信和置業計劃年內推4盤 涉及1,961伙
信和置業(00083)執行董事田兆源表示，集團計劃今年推出4個樓盤，共涉及1,961伙。今年頭炮項目為中環One Central Place，提供121伙，有望季內推出。其他年內將推出的樓盤包括黃竹坑港島南岸第4B期項目，涉368伙。油塘通風樓項目有792伙。至於，港鐵錦上路站柏瓏III則計劃年底登場，提供680伙。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期高層兩房呎價約13,988元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，周六及周日(17, 18日)共售出兩伙，共涉1,191.87萬元。包括最新以591.68萬元售出Charlot第1B座22樓F室，實用面積423方呎，兩房間隔，呎價約13,988元。
●將軍澳海茵莊園兩日沽4伙 共涉2,560萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，於周六及周日(17,18日)共錄4宗成交，共涉2,560.9萬元。包括最新以767.7萬元售出1座26樓A8室，實用面積428方呎，兩房連儲物室間隔，呎價約17,937元。
●元朗洪水橋滙都I低層一房呎價約13,720元
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，由周五至今(18日)3日之內共錄得5宗成交，吸金逾2,000萬元。新近沽出的單位包括第3座2樓A08室，單位實用面積343方呎，一房間隔，成交價470.59萬元，呎價約13,720元。買家另享有5%龍年大吉現金回贈，1.5%中產人士置業現金回贈，3.5%額外印花稅現金回贈，5%北部都會區升級現金回贈。
●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST一房售490萬元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周一(18日)以490.64萬元售出第3A座6樓A8室，實用面積363方呎，屬一房連儲物室間隔，呎價約13,516元。
●旺角Larchwood開放式戶572萬元成交
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周六(17日)錄得11樓H室的成交，單位實用面積204方呎，開放式間隔，成交價572.9萬元，呎價約28,083元。
●馬頭角賈炳達道瓏碧一房取消交易
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，新近錄得一宗取消交易，涉及的單位為22樓C室，單位實用面積281方呎，一房間隔，原本在本月6日以526.8萬元售出，呎價約18,747元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。
●長沙灣翠雅山下周三起招標賣7伙
大銀地產旗下長沙灣大埔道翠雅山，上載最新銷售安排，將於周三(21日)起至5月20日招標發售7伙單位。該批單位實用面積由1,463至2,496方呎，當中的第2座地下3層及地下2層單位3，實用面積2,496方呎，複式設計，設三個睡房，連517方呎前庭。