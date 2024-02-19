東方日報B1：擔保延長撻着居屋交投　個別上月買賣飆5倍

未補價第二市場按揭擔保期放寬消息公布後，撻着同類資助房屋二手市場，成交量逆市向上，個別受惠居屋1月成交量激增數倍，同時，市傳屯門及粉嶺有居屋單位更相繼獲銀行批出高成數按揭。隨着新一批白居二客即將入市等因素，需求料將大升，業界人士估計，第二季同類市場成交量料可漲達兩成。

根據香港房屋委員會資料，1月第二市場公屋及居屋暫錄212宗成交，創去年6月後新高，有關宗數本月中將再調整。期間交投向來淡靜的大埔，上月都錄18宗買賣，追平2022年11月同錄18宗的近年最高紀錄。

屯門上月亦錄至少21宗成交，屬去年3月後最旺。市場消息透露，區內兆畦苑有一宗成交，市傳已獲大型銀行批出樓價八成、還款期達30年的樓按，高於以往最高七成按揭計劃。

祥益黃慶德表示，該區公屋及居屋單位，原先全數都已超出擔保期，但自從相關新措施公布後，同類市場睇樓量及查詢已增加至少20%，並以居屋三房單位較多，大多是區內綠表公屋家庭，即使過往成交較少的居屋兆麟苑及悅湖山莊，近月交投突然增加。

新措施去年10月底公布。資料顯示，兆麟苑自去年11月至今約3個半月，已錄至少14宗成交，已達去年全年總成交量約54%，單是1月已錄5宗，比措施公布前的10月全月僅一宗，急增約4倍。而悅湖山莊過去3個半月錄至少9宗，去年全年只錄14宗，上月單月暫錄6宗，較去年10月大增約5倍。

黃指，兆麟苑現時只有不足40個放盤，實用面積約401方呎單位，入場叫價230萬元，三房單位由350萬元起，屋苑平盤被消化後，帶動悅湖山莊交投轉急，項目放盤量不足30個，實用面積約431方呎單位，最低叫價260萬元。

粉嶺居屋情況相若，市傳區內欣盛苑一宗樓價約250萬元的未補價成交，已獲批出九成半按揭，還款期達30年。世紀21奇豐黎樹森稱，新措施公布後，去年11月該區第二市場睇樓量即漲3至4倍，其中樓齡約25至30年的居屋，近月交投顯著增多。

資料顯示，區內居屋景盛苑、欣盛苑及嘉盛苑，自去年11月至今總共錄得至少20宗成交，當中以欣盛苑佔8宗最多，而3個屋苑去年全年只錄52宗。他指，嘉盛苑及欣盛苑目前分別有約20個及約18個放盤，入場費約200萬元及約250萬元。

市區方面，藍田居屋康雅苑去年11月至今亦錄至少7宗成交，相等於去年全年交投近50%。世紀21聯誠謝寶昭稱，免壓測可承做長年期高成數按揭將推出，重燃區內綠表客入市希望，加上放盤多時業主願意擴大議幅，吸引該批買家加快入市。上述屋苑現有30個放盤，實用面積約546方呎的「大兩房」單位，叫價270萬元起。

過往沒有成交的高樓齡居屋，近期都開始錄得成交。牛池灣瓊麗苑去年全年錄3宗買賣，但公布新措施後至今，已錄至少4宗。富誠地產謝婉玲表示，該盤入場門檻較低，若放寬按揭自然受捧，現時市場約有10個放盤，叫價260萬元起。

政府數據顯示，全港逾35萬個居屋單位，有近九成樓齡20年或以上，約四成樓齡更達31年或以上，由3月1日起，第二市場按揭擔保期由30年，延長至50年，該批居屋即時受惠，免壓測下做回最長年期、最高九成半的按揭。

祥益地產總裁汪敦敬表示，新放寬措施幫助釋放「草根」購買力，除加快第二市場流轉外，同時帶動私樓交投，更有機會縮短公屋輪候時間。他又指，樓價已經回落至低位，配合日後新做足按揭措施，近日綠表客入市已見增加，加上新一批白居二買家，第二季第二市場交投料升至少10至20%，而全年整體居屋樓價看升約5%。