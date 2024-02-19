港股黑期高水80點　紐油上周升3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.08%，報104.22；港匯見7.8203；離岸人民幣(CNH)報7.2099；美元兌日圓處150.13；歐元報1.0785，英鎊報1.2612。金價處2,013.31美元。布油報83.18美元，紐油報78.19美元。比特幣(Bitcoin)升0.8%，報5.21萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指上周五(16日)收報38,627點，跌145點或0.37%；標指收報5,005點，跌24點或0.48%；納指收報15,775點，跌130點或0.82%。全周累計，道指、標指、納指分別跌0.11%、0.42%、1.34%，結束連升5周走勢。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,327點，跌13點或0.08%。

●2月恒生指數夜期收報16,374點，升22點，高水34點，成交15,028張。

●紐約期油上周五收報每桶79.19美元，升1.16美元或1.49%，全周累升3.06%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.47美元，升0.61美元或0.74%，全周累升1.56%。

●紐約期金上周五收報每安士2,024.1美元，升9.2美元或0.46%。

●英國富時100指數上周五收報7,711點，升114點或1.5%；德國DAX指數收報17,117點，升70點或0.42%；法國CAC指數收報7,768點，升24點或0.32%。德法股市連日創新高。

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