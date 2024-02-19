雲頂新耀與Providence終止新冠疫苗合作及授權許可協議

此外，根據終止協議，公司與Providence同意制定新條款，雙方可據此使用任何合作產品及公司可使用任何其他產品(包括COVID-19疫苗)。具體包括：雙方同意(i) Providence授予公司全球性、永久及不可撤銷、免特許權費用、非獨家的授權，並有權部分再授權Providence於緊接生效日期前向公司提供、轉讓或供使用的所有知識產權，以使用合作產品及其他產品；(ii)公司與Providence各自擁有其於生效日期後開發的任何知識產權；及(iii)公司與Providence共同擁有與根據該等協議開發的狂犬病疫苗項目及帶狀疱疹疫苗項目相關的若干知識產權（包括如該等公告所述與Providence合作開發用於狂犬病暴露後預防性信使核糖核酸(mRNA)狂犬病候選疫苗）。除所披露者外，公司與Providence將不再就任何候選藥物的發現或開發項目進行合作，且任何一方均不對另一方的平台或產品擁有任何權利。

根據終止協議，作為終止該等協議及Providence根據終止協議授予公司的授權許可及權利的對價，公司須向Providence支付 (i)一次性付款400萬美元(約2,880萬人民幣)；及(ii)倘公司決定開發合作產品，則需支付潛在監管里程碑付款，最多為1,750萬美元(約1.258億人民幣)。此外，公司須向Providence支付於Providence權益地區銷售合作產品的特許權費用，及Providence須向公司支付於雲頂新耀權益地區銷售合作產品的特許權費用。

董事會認為，(i)終止協議並不會對公司的業務經營及財務狀況造成任何重大不利影響；及(ii)終止該等協議以及終止協議項下授予的授權許可及權利將為公司提供更大靈活性，使公司能夠在適當情況下根據公司的企業策略及目標，使用公司從Providence獲得授權許可的mRNA平台開發產品。