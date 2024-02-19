農曆新年假期全球市場忙對沖防人幣大貶值

外媒報道，在農曆新年假期期間，投資者在市場尋找廉價的對沖工具，以應對人民幣貶值風險。隨着所有期限的人民幣期權的隱含波動率(implied volatility)降至2022年以來最低水平，為防範人民幣大幅貶值，期權已成為最具成本效益的工具。

為方便理解，可以把期權隱含波動率交易想像成股票交易。假設沒有其他因素影響的情況下，期權價格愈高，隱含波動率就愈高，投資者預計隱含波動率會降低，此時適合賣出期權，就好像是投資者覺得當下股價高了，預計要下跌，所以賣出股票一樣。反之，期權價格低，隱含波動率低，如果預計隱含波動率會上升，就適合買入期權。

Spectra FX Solutions LLC總裁、曾在滙豐銀行、花旗集團和野村證券任職的資深外匯交易員Brent Donnelly表示，在美國總統大選前夕，政客都透過抨擊中國「得分」。2月初，當離岸人民幣兌每美元報7.2250時，他就向客戶推薦行使價7.60的一年期期權，其為一種廉價的對沖工具，無論誰人在11月大選中獲勝，這種廉價的對沖工具都可能發揮良好作用。他又補充指，中國自身的經濟困局也讓人民幣陷困，導致人民幣貶值的因素眾多，但帶動其升值的方法卻很少。