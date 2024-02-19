最強蘋果分析師點睇內地手機市場最新發展？今次捧安卓...

天風國際分析師郭明錤近日就內地手機產業近期的發展，在社交平台發表其觀點。然而，靠蘋果iPhone「起朵」的他，今次並無為iPhone抬轎，反而較睇好其對手安卓手機。

郭指出，由今年1月至農曆新年結束，即2月中旬，iPhone在內地市場出貨持續衰退，反映蘋果年初的減價行動並無助iPhone銷情。相反，期內安卓(Android)手機在內地出貨穩定增長，主要因為去年首季出貨基數低，以及3,000至4,000元人民幣以上的機型需求穩定復甦中。

他特別提到，以生成式人工智能(GenAI)為賣點的三星S24系列，今年出貨預估已調升約5%至10%。郭指出，三星S24已具備未來AI手機設計的基本概念，包括整合雲端與本地端的LLM、利用GenAI強化既有應用體驗，以及提供例如即時翻譯等關鍵應用。

至於曾經是市場焦點的摺疊手機，郭表示近期銷售動力已較為放緩。其中南韓三星電子自2023年已將摺疊手機出貨目標由1,500萬部降至1,000萬部，今年出貨增長目標為1,200萬部，也較為保守。他續稱，內地摺疊手機銷售也同樣放緩，主要因為華為以外的品牌，對銷售利潤較低的「上下摺機」興趣漸失，像是OPPO、vivo都已擱置原本預計在2024年發售的新款「上下摺機」的計劃。