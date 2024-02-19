內地44城新春樓市成交量跌4成　北京上海挫逾8成

內媒報道，中國房地產研究機構克而瑞統計數據顯示，重點監測的44個城市農曆新年周成交按年跌幅40%，其中北京及上海跌逾80%，反映居民買樓信心仍然不足，觀望情緒持續加劇，預計2月整體成交按月或將進一步下行，市場恢復預期要到3月至4月。

報告指，受樓市低迷行情影響，今年農曆新年假期房企推盤積極性普遍不高，多數城市在農曆新年的一周(9至15日)幾乎零供應。

其中，一線城市熱度高位回落，按周及按年跌幅均逾八成。二線成交表現略好於一線，8個典型城市新春的一周成交按周大跌94%。

此外，三、四線城市延續探底行情，返鄉置業並未出現，32個三、四線城市成交按年跌43%。傳統的人口輸出大省如安徽、蘇北及川渝等，今年並未迎來傳統返鄉置業潮，房企推盤力度上升，折扣力度延續節前，但收效甚微。

報告認為，今年樓市平淡開局。熱點城市及熱點項目個數仍不斷下降，剛需購買力降級對樓市的負面作用逐步顯現。相信今年首季樓市壓力仍較大，或無法再現「小陽春」，城市及城市內部各區域板塊並將延續分化行情，供應稀缺、配套健全的改善盤仍將是成交主力，剛需客群購買力並將持續降級，二手樓成交佔比有望進一步上升。