傳星洲重金補貼Taylor Swift演唱會　泰總理酸住讚精明

美國樂壇天后Taylor Swift巡迴演唱會，已經來到亞洲區。早前有港府官員笑稱，因為找不到該名天后的電話號碼，令港人與她緣慳一面。事實當然不是那麼簡單，外媒報道，東南亞唯一請到Taylor Swift去開Show的新加坡，政府每場要補貼高達300萬美元(約2,340萬港元)，可能就是香港失落Taylor Swift的「死因」。

外媒報道，Taylor Swift的巡迴演唱會，泰國原本跟新加坡角逐東南亞獨家舉行權，結果由新加坡勝出。泰國總理Srettha Thavisin透露，新加坡政府為每場演唱會補貼高達300萬美元壓倒泰國取得獨家主辦權。他認為新加坡此舉「很精明」，如果他「知價」，也願意出錢補助最少5億泰銖(約1.09億港元)力邀Taylor Swift來泰國開5場演唱會。因為可為國家經濟創造附加價值，有助吸引外地觀眾到該國消費，帶動酒店、旅遊甚至路邊攤檔等業務。

Taylor Swift剛在農曆新年期間在日本東京巨蛋開4場演唱會。報道指，有3,000多名中國遊客專程到東京追星。日本研究機構NET推算，短短4天的演唱會就為東京帶來341億日圓(約17.8億港元)經濟效益，包括門票、周邊商品、餐飲、酒店和其他相關活動等。按票價推算，Taylor Swift演唱會日本門票的經濟連鎖效應為6.3倍，整個演唱會的效應為8.4倍，每名觀眾的全國經濟效益為15.51萬日圓﹐令一些以只能吸引低消費、旅客又不過的城市望塵莫及。

反觀香港，早前有議員質疑港府為何不資助Taylor Swift來港開演唱會，帶動「盛事經濟」。港府官員回應議員時反問：「點解唔資助本地歌星？」