盛滙商舖基金斥6300萬買金馬倫道街舖

本地基金新一年入市掃舖。盛滙商舖基金斥6,300萬港元向人稱「小巴大王」的資深投資者馬亞木，購入尖沙咀金馬倫道街舖，平均成交呎價約32,308元。

該基金創辦人李根興透露，上述核心區舖位鄰近加拿分道最旺段，為金馬倫道17號地下A及B舖，建築面積約1,950方呎，現時分別由麵家及壽司店租用，每月租金合共約26.2萬元，以最新成交價計算，租金回報率約5厘。

該舖最初開價約9,000萬元，累減價約三成沽出，原業主馬亞木於2004年9月以5,370萬元買入，持貨逾19年帳賺930萬元，物業升值約17.3%。

李指出，有大量內地遊客來港，看好核心區舖市前景。新春期間訪港內地遊客已經破疫前紀錄，核心區街道逼滿，而下半年美國減息及之前落實的新投資移民計劃落實，四大核心區舖市會最受惠，尖沙咀是首選。

他又稱，今年旗下租出的4間舖位，3間都是內地背景租客，該類過江龍租客及買家只會愈來愈多。

今年基金目標買入約8億至10億元街舖，約有40至50間，每間約2,000萬至3,000萬元，當中六成為核心區舖，四成民生區舖位。

預期今年舖市會先苦後甜，小陽春會在財政預算案後的3至4月出現，下半年有望減息，價量會好轉，全年舖價會觸底回升約3至8%。核心區表現會較佳，售價升約8%，民生升約3%。

至於租金方面，核心區會明顯跑贏。租金漲約10至15%。民生舖租升約2至5%。商舖買賣成交量也會按年上升約25%至約1,300宗，涉及額約250億元。