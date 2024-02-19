都市麗人：今年或減價　上市10周年考慮派息

他解釋，由於集團近年力求有兩大產出方針，包括是材料共享(將同一款材料用作多種款式產品)、以及將訂貨模式由期貨模式轉至現貨模式(即將常規品訂貨比例僅定在60%、餘下的是根據產品銷售表現作後續產出)，所以有減價空間，亦希望藉此向客戶提供更高的性價比產品及服務體驗。

另他提及，以其親自「落店舖」接待顧客的觀察，認為過去半年他們門市出現由線上購物轉移至線下的現象，他又分析雖然現時內地出現「消費降級」，但情況並非是指內地民眾在沒有錢之下隨便購物，而是支出減少仍冀取得高性價比產品，「不是老是買老是退、耽誤時間又耽誤錢」，所以集團希望今年一方面做高性價比產品，同時在客戶體驗下功夫，認為中國零售商應反思相關服務是否做得不夠好，亦可以參考日本做法盡善盡美。

至於今年門市開店步伐，他指會開設約1,100間門市，包括是100間自營店以及1,000間加盟店，地點則在大省廣東、河南、四川、重慶，以及千強鎮(即虎門、中山小欖鎮等地)。

另集團指隨着今年6月是上市10周年，或會考慮派息回饋股東。