道期牛皮　比特幣升1%　油價微跌

美匯指數報104.085；港匯見7.8208；離岸人民幣(CNH)報7.2100；美元兌日圓報149.94；歐元處1.0787；英鎊報1.2625。金價報2,020.94美元。油價跌0.7%，布油報82.83美元，紐油處77.88美元。比特幣升1%至52,321美元。道指期貨升10點。

-都市麗人：今年或減價，上市10周年考慮派息。

-北京圓心科技擬在港IPO，集資7.8億元。

-傳小米月底大裁員「只通知不協商」，員工質疑為慳年終花紅。

-滙豐祈耀年：去年集團表現強勁，惟未來日子更艱難。

-花旗商業銀行委任鄭再再為香港區主管。

-京東據報考慮收購英電子產品零售商Currys。

-松齡護老私有化獲批，預期下周四撤上市地位。

●A股農曆新年假期後復市，滬深三大指數上升。滬綜指重上2,900點關口，收報2,910點，升44點或1.56%。

內地經濟：

●內地農曆新年重點城市新樓成交量創5年低。

●內地44城新春樓市成交量跌4成，北京上海挫逾8成。

●最強蘋果分析師點睇內地手機市場最新發展？今次捧安卓...

●農曆新年假期全球市場忙對沖防人幣大貶值。

●內地新春本土遊消費升逾47%，高盛：人均消費未返疫前。

●中國外來直接投資去年挫82%，創30年新低。

外地經濟：

●傳星洲重金補貼Taylor Swift演唱會，泰總理酸住讚精明。

●貝萊德：日本股市成央行政策轉向大贏家。

●高盛上調標指目標至5200點，因乜原因咁樂觀？

●泰國上季GDP增長1.7%，遠低於預期。

●法國降今年經濟增長預測，政府將削100億歐元支出。

●日本去年12月核心機械訂單按月升2.7%。

企業消息：

●一嗨租車傳最快今年返美上市，集資逾23億。

●Sony削PS5銷量預測，市值即冧780億，分析師話呢件事仲弊...

●任天堂成日本最疊水企業，持858億現金儲備兼零負債。

●VisionPro內地代購價插水！高峰期逾10萬人幣，如今碌落...

●報告：去年全球智能手機出貨跌4%，蘋果首居年度冠軍。

●蘋果傳遭歐盟罰款逾42億，涉違反競爭法。