外媒報道,南韓一位反對黨議員表示,南韓5大金融公司在20萬億韓圜的海外房地產投資中,面臨約1萬億韓圜(約58.55億港元)損失。

南韓民主黨議員Yang Kyung-sook的數據顯示,韓亞金融集團(Hana Financial Group)的風險敞口最大,海外投資超過6.2萬億韓圜。

KB金融集團(KB Financial Group)有5.7萬億韓圜的投資,新韓金融集團(Shinhan Financial Group)投資額達4萬億韓圜,友利金融集團(Woori Financial Group)及農協金融集團(Nonghyup Financial Group)的海外房地產敞口也排在前五位。