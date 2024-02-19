四川縣城推買樓新政　鼓勵企業預支人工助繳首期

內媒報道，四川一縣城推出花式買樓政策，引發行業熱議。

周一(19日)四川省宜賓市興文縣推出買樓補貼政策，內容涉及鼓勵企業預發工資交買樓首付、可申請專項基金墊付月供等。

據了解，此次補貼對象適用於興文縣包括但不限於空鐵新區範圍內就業的產業工人。產業工人是指在企業中從事集體生產勞動，以工資收入為主要生活來源的工人。

根據微信公眾號「興文發布」，此次補貼條件包括團購優惠政策、首付緩付政策、代金券補助政策、鼓勵公積金貸款政策、貸款利率優惠政策以及月供墊付政策等6個方面。

從團購優惠來看，此次政策指出，以企業為單位，每月團購商品房5套及以上，優惠總樓價的5%(以商品房實際備案價為基礎)。鼓勵企業出資團購物業，用於職工福利周轉。

首付緩付政策則是由興文縣住建城管局設立基金專戶，興文縣財政投入3,000萬元建立產業工人購屋專項基金，為產業工人提供買樓保障。

具體而言，在興文縣空鐵新區企業連續工作滿6個月，買樓時可享有首付緩付優惠，首付緩付比例不超過50%，總額不超過10萬元，總時限不超過2年。其緩付部分經申請由專項基金墊付，1年內免息，超過1年按銀行同期貸​​款計息。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，此次政策在買樓支持中屬於力度略大且有爭議的內容。最受關注的是「預發工資交首付」。嚴躍進指出，首付比例一般由銀行制定，很少由財政或地方政府干預。此次鼓勵企業預發薪工資，可以理解為是引導屬性，具有創新性。他指，過去買樓政策嚴厲時，首付來源都會嚴查，現在政府發文，也說明首付款政策在放鬆。