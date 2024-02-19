聯儲局今年或減息　專家料呢3隻亞洲貨幣有望受惠

外媒報道，預計美國聯儲局將在今年稍後減息，儘管這樣對美元來說可能不是好消息，不過一些亞洲貨幣將受益。

較高的利率會提振一國的貨幣，吸引外國投資並增加對該國貨幣的需求。美元疲軟通常對新興市場有利。專家指，人民幣、韓圜及印度盧比等貨幣受惠於聯儲局寬鬆的貨幣政策。

Bel Air Investment Advisors投資總監Arun Bharath表示，中國過去曾試圖穩定人民幣兌每美元匯率，預計將繼續這樣做。「雖然匯率已跌至7關，反映中國經濟疲軟，但隨着政策制定者開始更加積極地實施財政刺激、信貸增長及支撐地產價值，匯率不太可能進一步走軟。」他指，人民幣匯率可能會徘徊在目前7.10附近的窄幅區間。

印度盧比今年可能會受益於套利交易。Kotak Securities貨幣及衍生品研究副總裁Anindya Banerjee指，大量針對日圓或歐元等其他貨幣的套利交易，一旦美國利率下降，將看到利差擴大，從而允許套利交易發生，因此這對印度貨幣也有利。

此外，韓圜3年來一直受壓，但經濟前景改善及聯儲局寬鬆的政策將有助於在2024年緩解壓力。Monex外匯分析主管Simon Harvey表示，作為一種低收益、高周期性貨幣，韓圜料將成為下半年聯儲局寬鬆周期的主要受益者之一，因為美國較低的利率不僅會減輕韓圜壓力，也將令全球增長前景好轉。