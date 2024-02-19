中國銀行原董事長劉連舸被起訴 涉受賄及違法放貸
2024年02月19日 17:29
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劉連舸
內媒報道，中國銀行(03988)原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山東省濟南市人民檢察院審查起訴。近日，濟南市人民檢察院已向濟南市中級人民法院提起公訴。
檢察機關起訴指控，劉利用擔任中國進出口銀行黨委委員、副行長，黨委副書記、副董事長、行長，以及中行黨委副書記、副董事長、行長，黨委書記、董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額「特別巨大」；違反國家規定發放貸款，數額「特別巨大」，「且造成特別重大損失」，依法應當以受賄罪、違法發放貸款罪追究其刑事責任。
回望中行2023年3月中關於劉連舸辭任董事長的公告，說他擔任董事長以來，「恪盡職守，勤勉履職……完善公司治理，強化集團管控，深化體制機制改革，推進經營管理數碼化轉型，加強全面風險管理，推動全球一流現代銀行集團建設取得新成效。 」
劉連舸2018年加入中行，8月出任行長，翌年7月起任董事長，並按一貫慣例兼任中銀香港(02388)的董事長。此前，他在2007年3月至2015年2月擔任中國進出口銀行副行長，2015年7月至2018年6月擔任該行副董事長兼行長。再之前曾在中國人民銀行工作多年，先後擔任國際司副司長、福州中心支行行長兼國家外匯管理局福建省分局局長、中國人民銀行反洗錢局（保衛局）局長等職務。