中國銀行原董事長劉連舸被起訴 涉受賄及違法放貸

檢察機關起訴指控，劉利用擔任中國進出口銀行黨委委員、副行長，黨委副書記、副董事長、行長，以及中行黨委副書記、副董事長、行長，黨委書記、董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額「特別巨大」；違反國家規定發放貸款，數額「特別巨大」，「且造成特別重大損失」，依法應當以受賄罪、違法發放貸款罪追究其刑事責任。

回望中行2023年3月中關於劉連舸辭任董事長的公告，說他擔任董事長以來，「恪盡職守，勤勉履職……完善公司治理，強化集團管控，深化體制機制改革，推進經營管理數碼化轉型，加強全面風險管理，推動全球一流現代銀行集團建設取得新成效。 」