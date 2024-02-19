新盤成交轉旺！何文田三房戶售7200萬

資金流入豪宅市場，何文田項目錄得龍年首宗成交，有三房單位以7,200萬元售出。另有全新盤醞釀出擊，黃竹坑站港島南岸第3期項目安排於周三(21日)公布命名。

●恒基一部上半年推兩盤 共涉約820伙

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房7,200萬元成交

●將軍澳海茵莊園周五先到先得賣7伙

●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST月內暫沽9伙

●長沙灣曉柏峰一房售523萬元

●黃竹坑站港島南岸第3期將公布命名

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH周五賣5伙一房

●白石角海日灣三房呎價約12,987元

大埔白石角海日灣於周五(19日)招標售出COURT A第2座7樓C室，實用面積1,300方呎，三房間隔，以1,688.3萬元成交，呎價約12,987元。