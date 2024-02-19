新盤成交轉旺！何文田三房戶售7200萬
2024年02月19日 20:59
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資金流入豪宅市場，何文田項目錄得龍年首宗成交，有三房單位以7,200萬元售出。另有全新盤醞釀出擊，黃竹坑站港島南岸第3期項目安排於周三(21日)公布命名。
●恒基一部上半年推兩盤 共涉約820伙
恒基地產(00012)陸續公布上半年推盤計劃，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下部門籌備上半年推出兩個主要項目，合計涉及約820伙。打頭陣的大埔美新里項目，提供約120伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，最快第二季登場。他續指，緊接推出的長沙灣巴域街項目第1期，有約700伙，戶型包括開放式至三房。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房7,200萬元成交
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周一(19日)售出三房單位，為3座8樓B室，實用面積1,839方呎，成交價7,200萬元，呎價約39,152元。項目開售至今累售42伙，總套現逾47億元，當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。
●將軍澳海茵莊園周五先到先得賣7伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周一(19日)售出1座19樓A8室，實用面積428方呎，兩房連儲物室間隔，成交價740.9萬元，呎價約17,310元。項目同日落實將於周五(23日)起以先到先得形式出售7伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積245至406方呎。
●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST月內暫沽9伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周五(19日)錄得月內第9宗成交，為第3B座10樓B11室，單位實用面積266方呎，開放式間隔，成交價363.49萬元，呎價13,665元。
●長沙灣曉柏峰一房售523萬元
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周一(19日)以523.64萬元售出B座21樓B6室，實用面積305方呎，一房間隔，呎價約17,169元。
●黃竹坑站港島南岸第3期將公布命名
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3期，將於周三(21日)舉行命名儀式，預計會公布項目推售部署。資料顯示，該盤分為兩期發展，分別涉及642伙及558伙，合計有1,200伙，並已於去年底獲批出預售樓花同意書，預計關鍵日期為明年第四季。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH周五賣5伙一房
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，上載最新銷售安排，落實本周五(23日)以先到先得形式發售5伙，全屬一房戶，實用面積為256及264方呎，折實價介乎450萬至505.62萬元，折實呎價由17,578至19,152元。買家於3月11日前購入單位可獲贈8,888元新春優惠。
●白石角海日灣三房呎價約12,987元
大埔白石角海日灣於周五(19日)招標售出COURT A第2座7樓C室，實用面積1,300方呎，三房間隔，以1,688.3萬元成交，呎價約12,987元。