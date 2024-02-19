居屋銀主盤大劈價　嘉徑苑三房戶已補價售703萬　

樓市繼續走下坡，居屋銀主盤亦大手劈價出貨，大圍嘉徑苑三房戶勁減約235萬元，以703萬元已補價自由市場價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●中原劉俊杰表示，沙田及大圍2月暫錄約21宗二手買賣，按月跌約五成，大圍居屋嘉徑苑B座高層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，以銀主盤形式放盤開價約938萬元，已補價自由市場價703萬元成交，呎價約10,815元。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣翠怡花園4座中層E室，實用面積約443方呎，兩房間隔，原先叫價450萬元，還價至420萬元成交，呎價約9,481元。

●利嘉閣朱偉雄指，青衣居屋青華苑A座中層6室，實用面積約415方呎，兩房間隔，已補價自由市場終以388萬元成交，呎價約9,349元，原業主於2019年以約505萬元買入。

●中原徐偉業表示，荃灣荃錦中心2座高層H室，實用面積約375方呎，兩房間隔，原業主2022年5月放盤，開價650萬元，最近叫價已減至470萬元，外區上車客以445萬元購入，呎價約11,867元，不足兩個月跌價約11%，重返2015年9月水平。

●中原李建華稱，荃灣海濱花園17座高層A室，實用面積約647方呎，套三房間隔，向內園，開價700萬元，累減100萬元，以600萬元沽出，呎價約9,274元，新買家為外區上車客。

●中原連殷彤表示，屯門康麗花園2座高層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，最初開價450萬元，放盤數月，累減80萬元或18%，以370萬元沽出，呎價約10,193元。

●美聯葉偉珠指，元朗YOHO Town第6座高層H室，實用面積約422方呎，兩房間隔，早前以628萬元放售，而買家為區內上車客，累積議價逾「1球」，以515萬元承接單位，呎價約12,204元。

●中原賴作智稱，粉嶺帝庭軒1座低層C室，實用面積約607方呎，套三房間隔，原業主打算換樓至九龍區，提供較大議價幅度，去年4月開價約800萬元，多番減價後，最終以568萬元易手，呎價約9357元，累減232萬元。

●美聯陳少鴻指，沙田第一城49座高層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，早前以438萬元放售，而買家為用家，議價後以410萬元承接單位，呎價約13,487元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山居屋福安花園2座中層E室，實用面積約592方呎，三房間隔，享海景，已補價自由市場叫價600萬元，放盤10個月，減50萬元，以550萬元成交，減幅約8.3%，呎價約9,291元。

●中原徐可志表示，馬鞍山2月暫錄約21宗買賣，按月跌約六成，其中嵐岸3座中層C室，實用面積約660方呎，套三房間隔，望園景及海景，開價約850萬元，最新以810萬元易手，呎價約12,273元。

●中原李俊龍指，將軍澳怡心園1座低層D室，實用面積約604方呎，套三房間隔，望內園景，最初開價608萬元，最新以578萬元易手，呎價約9,570元，新買家為用家。

●中原關偉豪稱，將軍澳居屋安寧花園3座中低層J室，實用面積約465方呎，兩房間隔，已補價自由市場最初開價500萬元，降價60萬元，以自由市場價440萬元易手，呎價約9,462元，新買家為同區客。

●中原張鎮邦表示，將軍澳維景灣畔1座低層C室，實用面積約504方呎，兩房間隔，享海景，最初開價830萬元，現累減105萬元或約13%，以725萬元易手，呎價約14,385元，新買家為分支家庭客。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳慧安園2座中層H室，實用面積約413方呎，兩房間隔，叫價540萬元，外區客一星期內睇了東九龍舊樓及居屋，議價後以488萬元購入，呎價約11,816元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢苑D座高層H室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望市景，以372.8萬元沽出，呎價約10,130元，原業主於2011年4月以468萬元購入，持貨約13年帳面獲利204.8萬元。

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港島區

●美聯陳昌裕表示，鰂魚涌太古城碧藤閣低層C室，實用面積約897方呎，套三房間隔，最近期叫價約1,300萬元，獲同區客議價後以1,290萬元成交，呎價約14,381元。

●世紀21日昇地蔡嘉駿稱，北角城市花園9座低層C室，實用面積約566方呎，兩房設計，成交價802萬元，早於今年1月放盤，初時叫價達860萬元，最終減價58萬元成交，減幅達6.7%，呎價約14,170元，為屋苑近年第二宗「8字頭」成交。

●中原鄭莉莉指，灣仔尚翹峰2座高層F室，實用面積約433方呎，兩房間隔，最新以880萬元連租約易手，呎價約20,323元，較銀行估價約934萬元低約6%，新買家為外區客。

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九龍區

●利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街63號低層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，外區客原先計劃購入一房戶，見同等預算可購兩房單位，上址叫價538萬元，議價後以520萬元承接，呎價約10,176元。

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