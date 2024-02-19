香港投資基金公會：減息周期宜留意債券基金

打工仔關注退休保障強積金回報！香港投資基金公會數據顯示，在大部分基金類別，以平均成本法(Dollar-Cost Averaging)策略投資的1年及3年平均回報，跑贏一次性投資(Lump Sum Investing)。該公會退休金委員會聯席主席曹偉邦解釋，投資者經常試圖擇時入市，以做到低買高賣，但事實上，預測未來的市場走勢是非常困難，最終得出反向結果，而DCA策略，可以緩和價格波動對投資的影響，拉勻平均投資成本，並利用複息效應，達到財務目標。

截至今年1月31日數據，香港股票基金1年及3年期LSI的回報分別為負30.8%及負49.9%，而DCA回報率分別為負15.7%及負28.1%，可見DCA策略可以「輸少截」。不過，面對升市時，LSI回報更為可觀。舉例指，日本股票基金1年及3年期LSI的回報分別為21.9%及20.1%，而DCA回報率分別只得12.9%及18.5%。

曹氏坦言，在升市時，進行一筆過投資，有可能帶來更高的回報。近年股市波動大，內地及香港股市表現疲弱，但不建議強積金成員在股市低位將資產全部清倉，認為利用平均成本法在強積金投資表現中更好，並建議作出強積金資產配置時，需要更加考慮分散投資的重要性。

又預計，今年市場環境將繼續波動，主要受經濟增長、利率和地緣政治事件的不確定性影響，而11月的美國總統大選將進一步加劇不確定性。另外，由於市場普遍預期今年會進入減息周期，建議投資者可留意債券基金表現。