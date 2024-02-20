周樂樂：ETF淨流入　比特幣情緒鐘擺上揚

開年第一周，加密市場走出了新氣象，創逾一年新高，仍處於強勁的升浪中。當周，比特幣從48,313美元，漲至51,497美元，最高突破52,800美元，漲幅7.2%。以太幣自2,508美元，至2,803美元漲幅10.9%，以太幣/比特幣在0.053時逐步上漲，但仍處低點。主流代幣延續了上周的上漲趨勢，動量不減反增，在近三日進行小幅回檔。

宏觀經濟方面，美國1月CPI年增3.1%，高於市場預期。從環比角度來看，美國通脹下行動力不足，通脹與核心通脹環比增幅均有所擴大。通脹再起，誠然，「不着陸」風險或在短期之內打上問號，大刀闊斧交易「降息」本不是此階段的博弈重點，長周期假設下的降息始終是關鍵線索，仍要靠時間的推演去做答復。

從技術角度來看，在1周和1日時間框架內裡，比特幣正小幅回檔盤整，市場形成流動性池和局部底部，經過三浪形式的回檔，處於蠟燭底部尖峰，在進一步增長之前，或將支撐比特幣的長周期利好。而漲勢更喜人的以太幣，在以太幣/比特幣來到的0.05點比特左右反彈，推動被相對低估的幣值上漲，而用三驅動模式去估量，到目前為止僅形成了第一個驅動模式。

聚焦ETF表現，此次行情的主要驅動是各大交易機構的資金淨流入，成為推動比特幣上漲的中樞。比特幣的本周淨流入為22.734億美元，自1月11日以來的總淨流入達49.269億美元，增量資金大幅上漲帶來的盤面推升可想而知。加之灰度賣幣的行程將盡。回望以太坊，由於以太坊ETF即將落地，盤面漲勢顯示出高預期計價，

展望後市，加密市場的潛力(科技成分)可能會暫時耗盡，價格在進一步上漲之前進行修正以支撐以捕獲流動性，在此前水準上方盤整，或將是恢復進一步增長的主要模式。未來的研判始終需要追蹤ETF動向：比特幣的資金流入、以太坊通過是否落地。而關於以太幣和比特幣的二層生態博弈，也將成為判斷二者是否齊增的重要因素。用0.05的比值的去做套利，仍要在基本面上支撐中樞成立。

勝利證券副首席運營官 周樂樂