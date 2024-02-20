廖嘉豪：美股盈利表現普遍好轉迹象明顯

美股第四季業績期進展至今，似乎已足夠反映2023年標普500指數每股盈利的額外上修空間應已有限。整體業績正面驚喜情況亦符合預期，更重要的是，2024年盈利預測下調壓力不如預期般大，或有助解釋標普500指數今年良好開局表現。

盈利增長趨勢廣泛，標普500指數中已錄得每股盈利增長的成分股比例似乎已明顯觸底，而預期2024年每股盈利按年增長10%及20%的標普500指數成分股比例似乎亦從經濟衰退以外的低位一直改善，目前大約30%成分股預期今年每股盈利按年增長20%，大約45%成分股預期每股盈利按年增長10%，明確反映基本因素增長廣泛好轉。疫後供應鏈壓力及聯儲局隨之而來的鷹派取態對企業盈利的壓力與過去經濟衰退周期相似，雖然經濟環境仍應對美國高息影響，但花旗分析員認為企業盈利衰退環境已大致過去。

美股表現廣泛好轉迹象明顯，去年11月初以來美股升勢顯示股市表現廣泛好轉迹象明顯。創下52周新高的股票比例以及股價高於其200天移動平均線的比例均明顯上升，股價高於其200天移動平均線的比例佔成分股約70%，明顯由上年第4季低位約25%回升。基本因素廣泛好轉應在2024年展開，儘管不同行業改善的時間不同。

目前標普500往績市盈率約24倍，投資者或因此擔心美股估值高企而影響潛在回報，但過去20年的數據顯示傳統往績市盈率與標普500指數1年期遠期回報率之間的相關性非常有限，兩者相關性僅為-0.06。另一方面，過去40年的月度數據顯示標普500指數1 年遠期回報率中位數，在目前往績市盈率10分位區間約7%，回報中位數與往績市盈率區間峰值在約15.4倍時相似。花旗分析員對美股看法仍然正面，最近因市場調整聯儲局今年減息幅度而美股借勢回落也不意外，但如回調幅度達5%以上亦已可趁低吸納，以提高風險回報平衡。美股基本因素廣泛好轉，市寬擴大仍是主調，花旗分析員繼續超配科技股，並透過超配工業股和金融股以捕捉經濟週期性復甦機會。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪