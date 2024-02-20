保監局：招聘執董進度理想　將任命一般業務及長期業務部執董

保監局四個執行董事職位出現空缺多時，讓外界憂慮內部管治。不過，政府上月下旬公布任命劉中健為政策及法規部執董後，保監局行政總監張雲正表示，招聘執董進度理想，預告未來一至兩個月會正式公布一般業務及長期業務部執董的任命。

至於餘下一個執董空缺暫不填補，原本該空缺負責市場行為部，但經考慮其他監管機構及保監局未來的發展，張相信該職未來會負責執法工作。他並解釋「只是把保險業界的執法權力提升到與其他監管機構一致」，目的是要保障消費者權益。

他表示，保監局有由自己進行的調查案件，預告今年內可取得「階段性成果」，交代一些調查及執法行動，但現階段不便披露詳情。他又說，保監局已經對一些保險公司開展了第一輪的現場審查，調查市場行為，這較以往只做審慎監管的做法有「細化」。

提及保監局過去幾年人手流失的情況，張氏稱情況有好轉，流失率已由2022年的21%，降至去年的15%；職位空缺率則由2022年的17%，降至去年約9%。

另外，在新保險中介人監管制度下，保險中介人免收牌費5年的安排即將屆滿，今年9月底料落實徵費。張表示，之後會公布詳情。經諮詢業界後，業界回應普遍是收費太高以及不想一次過收三年費用。

無論如何，張表示，會應業界要求盡量調低收費，並給予新入行的同事更多的選擇及彈性，並強調收費乃考慮到市場情況及保監局監管工作量增加。參考其他監管機構如證監會及地產代理監局相關牌費每年收費達四位數字，但保監局平均每年牌費則不用四位數字。

他亦預期，保單持有人保障計劃(PPS)相關起草法案工作今年完成，目標是明年落實。

張又估計，去年全年內地訪客個人壽險新做保單保費達到約590億元，即使較2022年的21億元、2021年的7億元大增，但相信只是釋放疫情期間的需求，更何況保費融資佔比有四分一。如果把過去四年疫情期間的保費額平均攤分，每年也只有百多億元，遠低於過去常態及高峰時期。他認為美國減息步伐不會太快，預期內地人來港投保的誘因仍大，料今年內地客有關新造保單保費至少達400億元。