歐股個別發展 比特幣略回
2024年02月20日 07:45
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●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.01%，報104.28；港匯見7.8201；離岸人民幣(CNH)報7.2121；美元兌日圓處150.28；歐元報1.0774，英鎊報1.2586。金價處2,016.22美元。布油報83.35美元，紐油報78.1美元。比特幣跌0.7%，報5.17萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。
●美股假期休市，歐股個別發展。英國富時100指數收報7,728點，升16點或0.22%；德國DAX指數收報17,092點，跌25點或0.15%；法國CAC指數收報7,768點，升不足1點。
●2月恒生指數夜期收報16,207點，升48點，高水51點，成交4,185張。
●紐約期油收報每桶79.29美元，升0.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.56美元，升0.1%。
●現貨金收報每安士2,017.89美元，升0.23%。
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