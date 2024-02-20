鄧聲興：華潤電力火電盈利能力將進一步改善
2024年02月20日 08:41
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截至2023年12月底，全國累計發電裝機容量約29.2億千瓦，按年增長13.9%。其中，太陽能發電裝機容量約6.1億千瓦，按年增長55.2%；風電裝機容量約4.4億千瓦，按年增長20.7%。
主要從事火力發電，包括燃煤電廠和燃氣電廠，並從事可再生能源業務的華潤電力(00836)亦發布了2023年12月數據，集團附屬電廠售電量達到19,870,563兆瓦時，按年增加了7.1%，其中，附屬風電場售電量達到3,952,355兆瓦時，增加了11.7%；附屬光伏電站售電量達到291,070兆瓦時，增加了169.7%。2023年附屬電廠累計售電量達到193,264,687兆瓦時，增加了4.7%，其中，附屬風電場累計售電量達到39,612,160兆瓦時，增加了12.4%；附屬光伏電站累計售電量達到2,863,263兆瓦時，增加了111.8%。預期2024年火電盈利能力將進一步改善，有利集團在股息方面或將有所提高。股價上望阻力位17.5港元，支持位14.9元。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)