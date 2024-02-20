【向世界錢進】加薪難敵通脹　澳洲家庭惆悵

澳洲工資經歷多年異常緩慢的增長之後，在上一年度重拾4%的升幅，增速達到2009年以來的最快水平。然而，受生活成本壓力影響，澳洲家庭的實際可支配收入反而下降4.3%，為上世紀80年代以來的最大跌幅。

澳洲政府公布的數據顯示，在截至2023年9月的一年中，當地工資增長4%，創14年高位。其中，最低工資和次低工資組別的升幅分別達6.7%和5%，跑贏整體。

減少購買小型電子產品

當局表示，老年護理行業員工自去年7月起加薪15%，是推動整體工資取得較明顯增長的主要原因之一。然而，目前澳洲消費物價指數（CPI）按年升幅仍超過4%，高於央行的2至3%通脹率目標區間，對實際工資增長構成挑戰。

確實，薪酬增加不一定意味實際每月可動用的資金上升。澳洲統計局經濟報告顯示，在截至2023年9月的一年中，澳洲家庭的實際可支配收入下降4.3%，是超過30年以來最大跌幅。

分析指，澳洲通脹高企、貸款支出和稅項增加，為市民帶來沉重的財務壓力。家庭在生活必需品的支出上升，尤其是在租金和燃油方面。此外，在醫療通脹下，加劇了病患者的醫療支出負擔。而澳洲央行自2022年5月以來展開加息周期，把利率升至12年來的最高水平，透過按揭置業的人士需面對還款支出大增的經濟壓力。

為此，消費者削減在電子產品、家具和其他家居用品等非必需品上的支出，尤其是智能手機、筆記型電腦和平板電腦等小型電子產品的消費受到最大衝擊，藉以避開非必要換機帶來的額外開支。

上網加價 犧牲網速慳錢

部分人要作更大的犧牲。澳洲消費者監督機構早前批准政府提高國內寬頻零售價格後，當地寬頻公司相繼宣布加價約10%。其中，第一家宣布加價的營運商澳洲寬頻公司，最便宜的家居上網月費計劃增加6澳元（約30.6港元），相當於每年增加72澳元（約368港元），加幅超過10%。金額看似不多，但對於拮据的家庭來說影響不小。

故此，深受生活成本壓力影響的澳洲人決定犧牲上網速度來節省支出。其中，數據顯示，去年有近3萬戶家庭放棄使用寬頻上網，也是家庭用戶數量第一年下降。

雪上加霜的是，根據新的國家寬頻定價制度，用戶在短短6個月內面臨兩次價格上漲，繼2023年12月上調後，今年7月將再次上漲。專家指，隨着7月再次加價，家庭將面臨更多壓力，特別是成本最低的計劃加幅最大，對最無能力負擔的人造成最大傷害。

-----

●交通費飆 住悉尼一年用14萬

澳洲的交通成本正在飆升，令市民生活叫苦。澳洲汽車協會公布的交通負擔能力指數報告顯示，當地家庭交通成本在去年第三季度上漲4%，使平均每周在交通上的支出增至415.37澳元（約2,123港元），佔家庭收入的16.3%。

按城市劃分，澳洲最大的3個城市——悉尼、墨爾本和布里斯班的家庭交通成本居首3名，分別為每年27,730澳元（約14.1萬港元）、27,503澳元（約14萬港元），以及27,188澳元（約13.8萬港元）。

協會表示，交通成本的整體上漲主要由於燃料費用上漲、汽車貸款利率上升、購買新車的前期成本增加、汽車保險費用上升等。相關因素導致澳洲家庭的交通負擔能力在短短12個月內下降9.4%。

交通對家庭來說是一項重要且不可避免的支出，也是整體通脹的主要驅動因素之一。當澳洲人普遍感受到生活成本壓力時，不斷上漲的交通成本對家庭預算帶來沉重的負擔，因此協會呼籲政府在制訂政策時必須考慮這些成本壓力，助市民紓困。

-----

●置業按息高企 中產受害最深

澳洲國家大學的研究報告指，儘管預期今年較後時間澳洲央行進行減息、通脹壓力緩解，以及政府實施新一輪減稅措施，可讓整體澳洲家庭的實際可支配收入上升，但預料澳洲中產階層的實際可支配收入仍會低於新冠疫情爆發前水平，主因受到利率高企、住宅租金及生活費用高所帶來的影響持續。

研究把澳洲家庭分為3個群組，最低收入群組在2023年的平均稅後全年收入為3.5萬澳元（約17.8萬港元），中等收入與最高收入群組的平均稅後全年收入分別為10.44萬澳元（約53.3萬港元）和24.51萬澳元（約125.6萬港元）。

報告指，近年樓宇按揭貸款成本急速上升，是導致中等收入家庭生活水平下降幅度較大的原因之一。另外，儘管澳洲近月的就業人數比以往多，失業率也比2019年減少一個百分點以上，但人們的實際收入卻停滯不前，甚至出現下降趨勢，這亦造成夾心階層的可支配收入下跌。

惟值得留意的是，儘管中等收入家庭的實際收入下降，但收入最低的40%的家庭，通常指全年收入在3.51萬至7萬澳元（約17.9萬至35.7萬港元），目前的生活水平卻好過新冠疫情前。

專家指，這可以從社會福利政策的角度解釋，因福利金額與通脹率掛鈎，且近年澳洲整體通脹率超過工資增長水平。另一方面，收入最高的40%的家庭，亦會因預期受益於澳洲政府今年7月1日實施的第三階段減稅計劃，而令可支配收入上升。

第三階段減稅政策推行後，所有全年收入在4.5萬至20萬澳元（約23萬至102萬港元）之間的人稅率會統一降為30%。該群體目前的稅率在32.5至45%之間，新政實施後，該群體最高可獲得9,075澳元（約4.6萬港元）的減稅。至於全年收入4.5萬澳元以下的人稅率不會有任何變化。