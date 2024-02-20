東盟貿易佔比重！內地經濟遜累東南亞增長放緩

外媒報道，東南亞6個主要國家的去年實際國內生產總值(GDP)均已出爐。受中國經濟放緩等的影響，各國增長率均低於2022年，預計今年與去年相比僅有小幅改善。各國警惕全球經濟減速等下行風險。

泰國周一公布去年GDP增長率在剔除物價變動因素後實際比2022年增長1.9%，低於國際貨幣基金組織(IMF)預測的2.5%，與2022年的2.5%相比也有所放緩。

泰國國家經濟及社會發展委員會(NESDC)秘書長表示，預計今後會出現個人消費減少、中小企業破產增加的局面，泰國央行提出應當討論下調政策利率的看法。

東南亞其他國家的經濟增長也明顯放緩。馬來西亞去年為3.7%，相較於2022年，降幅達5個百分點，為區內最大；菲律賓為5.6%，未能達到6至7%的目標；印尼也降至5.05%，比2022年的5.31%有所放緩。

越南提出今年增長6至6.5%的目標，不過國際機構很早就出現無法實現目標的預測，例如世界銀行預測為5.5%。此外，越南的鋼鐵行業受到中國樓市低迷影響。

報道指，對東南亞經濟產生重大影響的是中國經濟動向。在東盟貿易中，中國所佔比重在各個國家及地區中最大，達到20%。NESDC料，今年中國經濟低迷也將導致泰國出口減少。

事實上，泰國去年第四季緩慢增長，高盛因而下調對該國今年GDP預測。由於私人消費及投資增長放緩，季度數據遠低於高盛預期。該行將今年泰國實質GDP增長預測由2.6%，下調至2.3%。該行認為，央行要到6月才會開始放鬆貨幣政策，因為在2月份的會議上，疲軟的數據已被考慮在內，下一次會議的新數據有限。如果經濟活動及通脹數據繼續令人失望，預計政策風險將偏向鴿派，即4月提前減息。