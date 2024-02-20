龍年減價戰開打！比亞迪新能源車降至7.98萬 車股紛插水
2024年02月20日 11:45
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內媒報道，新年伊始，比亞迪(01211)再掀起新一輪新能源車價格戰，宣布兩款油電插混車型「秦PLUS榮耀版」和「驅逐艦05榮耀版」上市，官方指導價7.98萬元人民幣(下同)起。相較於上一版「冠軍版」車型，新版本車型價格下降2萬元。比亞迪跌近4%，暫報179.6港元，其他新能源車股也向下，小鵬汽車(09868)跌7.1%，蔚來(09866)跌4.6%，理想汽車(02015)跌2.3%，零跑汽車(09863)跌1.3%。
比亞迪減價後，部分車企跟隨加入減價。上汽通用五菱宣布，五菱星光插混車型150km進階版售價由10.58萬元，調整為9.98萬元，售價降至10萬元以內。長安啟源公布，Q05、A05兩款車型起售價均下調至7.39萬元。哪吒汽車宣布，哪吒X車型降價2.2萬元，至9.98萬元，起售價降至10萬元以內。
報道引述比亞迪工作人員表示，該公司希望進一步加速汽車行業油轉電的趨勢，加速整個新能源汽車的轉型。特別是在10萬至20萬元的主流市場，公司本身就具有較豐富的產品矩陣。本次推出兩款榮耀車型，也相當於做出一定的市場調整，後續會否進一步降價，包括其他系列會否進行價格調整，目前仍沒有可公開的資訊。