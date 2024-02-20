龍年減價戰開打！比亞迪新能源車降至7.98萬　車股紛插水

比亞迪減價後，部分車企跟隨加入減價。上汽通用五菱宣布，五菱星光插混車型150km進階版售價由10.58萬元，調整為9.98萬元，售價降至10萬元以內。長安啟源公布，Q05、A05兩款車型起售價均下調至7.39萬元。哪吒汽車宣布，哪吒X車型降價2.2萬元，至9.98萬元，起售價降至10萬元以內。

報道引述比亞迪工作人員表示，該公司希望進一步加速汽車行業油轉電的趨勢，加速整個新能源汽車的轉型。特別是在10萬至20萬元的主流市場，公司本身就具有較豐富的產品矩陣。本次推出兩款榮耀車型，也相當於做出一定的市場調整，後續會否進一步降價，包括其他系列會否進行價格調整，目前仍沒有可公開的資訊。