百利保及富豪年內推出西營盤及沙田九肚項目

衞振聲續指，除了上述項目外，年內下半年也會主力重推百利保控股聯營的沙田九肚的富豪·山峯，屆時或會提供新付款方法。該盤迄今已售出73伙，套現約43億元，平均成交呎價約27,000元，餘貨以分層戶為主。

整體市況方面，他相信樓價接近見底，今年豪宅將跑贏大市，預計可錄3至5%升幅，至於中小型單位樓價料亦有1至3%升幅。對於下周將公布的財政預算案，他建議政府將定額100元從價印花稅的物業，由300萬元擴大至400萬元以下，以惠受首置上車客。同時，他認為應調整壓力測試，或放寬按揭措施。

此外，長沙灣青山道291至293號及301至303號舊樓，將於年內進行強拍程序。筲箕灣金華街9至19號地盤現都已平整。