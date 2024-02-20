亞洲對沖基金資產1年內縮78億　投資者撤資有原因...

受累投資虧損和投資者贖回，Segantii資本管理有限公司管理的對沖基金資產在不足1年內大幅縮水18%。外媒報道，Segantii亞太股票多策略基金的資產由去年3月的近59億美元，降至1月底約48億美元；另邊廂，截至今年1月底的13個月，該基金錄得低單位數投資虧損，表明了投資者撤出數億美元的資金。

報道指出，除了對日本、印度和東南亞的熱情重燃之外，地緣政治緊張局勢、監管不確定性和中國經濟增長放緩讓投資者感到不安。對沖基金研究公司估計，截至去年9月專注亞洲的對沖基金管理的總資產較2021年的高峰下滑近9%。

Segantii於2007年底在香港創立，在倫敦、紐約和杜拜也設有辦事處，重點關注亞太地區股票和股票掛鈎證券。該基金自成立以來，其12%的年化回報率是追蹤亞洲同行表現指數的兩倍多，而迄今為止，該基金僅在2013年和2023年出現過兩次輕微年度虧損。

但據知情人士稱，Segantii去年截至5月份，連續四個月錄得虧損，在下半年始反彈。雖然造成虧損因素眾多，但Segantii向為亞洲股票發行市場的主要參與者，虧損反映了過去兩年加息加劇了經濟衰退擔憂，促使地區和全球的交易價值大幅下滑，令機構投資者興趣減弱。