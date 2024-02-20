畢馬威：建議港府全面撤辣　宜重新檢視長遠稅制

環球人才爭奪戰不止息，會計師行畢馬威中國稅務合夥人何家輝表示，人才是維持本港商業及金融中心地位的重要因素，建議港府全面撤辣，並向重點企業向香港人才提供的股份奬勵，獲薪俸稅豁免，以吸引及挽留人才。

他指出，本港生活成本高企，特別是租金，而政府當初推出樓市辣招，是壓抑當時樓市炒風，去年11月減辣後，亦未見樓市炒賣情況，認為現時具備撤辣條件。不過，樓市成交受多重因素影響，難言撤辣對樓市的提振。

本港稅基狹窄，他又建議政府設立部門，全面審視本港稅制。

該行中國稅務合夥人梁愛麗補充，港府對上一次研究拓闊稅基已是約20年前，而在這段時間，無論世界或本地稅制已出現很大變化，認為需要重新及全面檢視本港長遠的稅制，包括從香港長遠發展定位、保留現時稅務優勢與否、拓展新的收入等角色衡量，並不能針對單一稅種進行討論。

被問到在財赤下，本港是否停止或暫緩大型基建項目，以及調整公務員及官員薪酬。

梁氏指，基建項目是本港長遠發展，而且能帶動經濟及就業，不應為了一時的財務狀況及削減開支，便停止基建項目。至於公務員及官員薪酬，已有機制進行檢視及調整，並非取決財赤。