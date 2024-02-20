道期跌91點 油價微跌
2024年02月20日 16:31
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美匯指數報104.36；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.2081；美元兌日圓報150.33；歐元處1.0775；英鎊報1.2588。金價報2,022.32美元。油價微跌，布油報83.47美元，紐油處78.33美元。比特幣跌見51,717美元。道指期貨跌91點。
●恒生指數全日收報16,247點，升91點或0.6%，主板成交近770億港元。藥明康德收飆近8%，新奧能源漲5%。https://reurl.cc/97yvVv
-商湯數據分析工具「辦公小浣熊」向港澳用戶開放。
-證監會下周辦監管高峰論壇，逾300金融界領袖將出席。
-包凡傳再卸任上海投資公司執董。
-龍年減價戰開打！比亞迪新能源車降至7.98萬人幣，車股插水。
-實德環球有信心澳門十六浦第三期項目今年動工，投資逾5億。
●中國人民銀行下調5年期貸款市場報價利率(LPR)，滬深三大指數個別發展。滬綜指收報2,922點，升12點或0.42%，連升5個交易日。https://reurl.cc/QeDRWb
內地經濟：
●中證監主席據報赴銀河證券金融街營業部調研。
●恒大地產遭滬深交易所公開譴責。
●何小鵬：擬增聘4000人，電動車鬥爭恐以「血腥屠殺」結束。
●人行將5年期LPR下調0.25厘，史上最大降幅。
●銀行批覆房地產白名單項目貸款，涉逾1600億人幣。
香港經濟：
●畢馬威：建議港府全面撤辣，宜重新檢視長遠稅制。
●畢馬威：港府本財年料錄1300億赤字。
●GUM：2月強積金微彈1.6%，人均賺3919元。
●華僑銀行向全球初級員工發資助，港僱員可獲5400元。
外地經濟：
●亞洲對沖基金資產1年內縮78億，投資者撤資有原因...
●戰爭重創經濟，以色列上季GDP萎縮近20%。
●美銀預計未來兩年印度融資活動更活躍。
●澳洲央行會議紀錄：考慮過加息還是維持利率不變。
●東盟貿易佔比重！內地經濟遜累東南亞增長放緩。
●德國央行：首季經濟恐現技術性衰退，面臨多項挑戰。
企業消息：
●普京允許當地銀行Expobank，收購滙豐俄羅斯子企。
●英偉達升勢快止步？美銀警告短期將回調一成。
●傳iPhone 16將剔走紅綠色，添兩隻新色。
●第一資本金融將收購Discover，估值2753億元。
●據報倫交所計劃向CEO加薪幾百萬英鎊。
●美國電動車熱潮減退，電池原料商急縮保命。
●遊戲行業遭遇30年來最大放緩，報告：開始走下坡。
●佳士拿母企擬於其都靈車廠生產零跑廉價電動車。
●拜耳計劃削減季度股息95%，專注償還債務。
●8年來最差！必和必拓半年純利勁跌86%，警告通脹影響持續。