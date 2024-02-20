道期跌91點　油價微跌

美匯指數報104.36；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.2081；美元兌日圓報150.33；歐元處1.0775；英鎊報1.2588。金價報2,022.32美元。油價微跌，布油報83.47美元，紐油處78.33美元。比特幣跌見51,717美元。道指期貨跌91點。

-商湯數據分析工具「辦公小浣熊」向港澳用戶開放。

-證監會下周辦監管高峰論壇，逾300金融界領袖將出席。

-包凡傳再卸任上海投資公司執董。

-龍年減價戰開打！比亞迪新能源車降至7.98萬人幣，車股插水。

-實德環球有信心澳門十六浦第三期項目今年動工，投資逾5億。

內地經濟：

●中證監主席據報赴銀河證券金融街營業部調研。

●恒大地產遭滬深交易所公開譴責。

●何小鵬：擬增聘4000人，電動車鬥爭恐以「血腥屠殺」結束。

●人行將5年期LPR下調0.25厘，史上最大降幅。

●銀行批覆房地產白名單項目貸款，涉逾1600億人幣。

香港經濟：

●畢馬威：建議港府全面撤辣，宜重新檢視長遠稅制。

●畢馬威：港府本財年料錄1300億赤字。

●GUM：2月強積金微彈1.6%，人均賺3919元。

●華僑銀行向全球初級員工發資助，港僱員可獲5400元。

外地經濟：

●亞洲對沖基金資產1年內縮78億，投資者撤資有原因...

●戰爭重創經濟，以色列上季GDP萎縮近20%。

●美銀預計未來兩年印度融資活動更活躍。

●澳洲央行會議紀錄：考慮過加息還是維持利率不變。

●東盟貿易佔比重！內地經濟遜累東南亞增長放緩。

●德國央行：首季經濟恐現技術性衰退，面臨多項挑戰。

企業消息：

●普京允許當地銀行Expobank，收購滙豐俄羅斯子企。

●英偉達升勢快止步？美銀警告短期將回調一成。

●傳iPhone 16將剔走紅綠色，添兩隻新色。

●第一資本金融將收購Discover，估值2753億元。

●據報倫交所計劃向CEO加薪幾百萬英鎊。

●美國電動車熱潮減退，電池原料商急縮保命。

●遊戲行業遭遇30年來最大放緩，報告：開始走下坡。

●佳士拿母企擬於其都靈車廠生產零跑廉價電動車。

●拜耳計劃削減季度股息95%，專注償還債務。

●8年來最差！必和必拓半年純利勁跌86%，警告通脹影響持續。