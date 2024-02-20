【理財通2.0】金管局料南向通基金數目增至300隻

金管局聯同人民銀行上月發布「跨境理財通2.0」實施細則，並將於下周一(26日)生效。金管局表示，合資格本地銀行正在更新相關系統及操作規程，以及作出相應的人力資源調配及員工培訓，籌備工作進展順利，相信大部分合資格香港銀行計劃於生效日開始提供「理財通2.0」服務。

當局稱，大部分港銀將擴大南向通產品範圍，基金數目差不多翻一翻，每間銀行增加的基金數目由10多隻至50隻不等，全港銀行南向通的基金數目估計將由現時約160隻，增加至約300隻。

個人投資者額度方面，大部分港銀將個人投資者額度(包括南向和/或北向)由現時100萬元人民幣(下同)，按投資者選擇提高至150萬元或300萬元。

同時，大部分港銀表示會推出宣傳及優惠活動，例如存款利率優惠、基金認購費優惠、現金回贈、減免匯款手續費等。此外，部分銀行將優化銷售安排，除現行「只執行交易」模式外，在「理財通2.0」下會應個別客戶要求並考慮其個人情况後，向客戶介紹適合其風險胃納的產品。

金管局表示，期望「理財通2.0」將完善地落實，相信優化措施可進一步豐富大灣區居民的投資選擇，並促進三地金融市場互聯互通，有利業界共同開拓大灣區內的商機。

截至目前，共有24家港銀與其內地伙伴銀行可開展跨境理財通業務。據人行統計數據顯示，理財通業務由2021年10月19日至2023年12月底，開通理財通賬戶的個人投資者超過6.9萬人，而期內理財通共錄得超過4.3萬筆跨境匯劃資金（包括港澳）；跨境匯劃金額（包括港澳）超過128億元。