需求放緩！1月瑞士手錶出口增3.1%　對港出口跌近半成

外媒報道，瑞士鐘錶工業聯合會(Federation of the Swiss Watch Industry)周二(20日)表示，1月瑞士手錶出口額增長3.1%，達到19億瑞士法郎，去年上半年增長達11.8%。由於Swatch品牌寶珀(Blancpain)及歐米茄(Omega)合作的手錶出貨量推動低端市場需求，出口量增加2.9%，達到120萬隻。不過，花旗集團分析師Thomas Chauvet表示，數據顯示今年開局疲弱。

在疫情時期的需求急升後，由於經濟及地緣政治擔憂，瑞士名錶的買家正控制開支，瑞郎的走勢堅挺也給生產商帶來壓力，因此他們加價以保障盈利，一些消費者現在對更高價格猶豫不決。

該聯合會表示，1月價格在3,000瑞郎以上的手錶，出口量下降4.5%。同時，在Swatch旗下同名品牌帶動下，批發價低於200瑞郎的手錶，出口量激增5.5%。對瑞士鐘錶最大市場美國的出口增長2.2%，對內地出口增長5%，對香港出口則下降4.7%。去年當地手錶出口額達到創紀錄的267億瑞郎，但由於消費者減少，下半年銷售增長率降至僅3.6%。

豪華手錶行業是瑞士第三大出口產業，約有6萬名員工。從勞力士(Rolex)到百達翡麗(Patek Philippe)，再到江詩丹頓(Vacheron Constantin)等名錶商，都將在4月份於日內瓦舉行的年度鐘錶與奇蹟博覽會上推出新型號。