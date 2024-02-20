內地5年期LPR大跌　4大行照升　大行點睇？

花旗不否認內銀淨利息收益率(淨息差)會繼續下滑，本年或跌穿可持續水平，可以預期會繼續減存息。基於5年期LPR減0.25厘、拆息同時跌0.05厘推算，內銀明年淨息差平均會跌7.5點子，純利平均會跌5.5%，工行和中行淨息差所受影響較大。

舊年減存息對沖到淨息差壓力

然而，中國人民銀行月初再降準，也可提振內銀明年淨息差0.9點子和純利0.4%，去年12月中進一步再劈存息，更可提振明年淨息差7.4個點子和純利5.2%。換言之，減存息已有助紓緩銀行盈利壓力，因此人行日前沒有必要冒着令人民幣貶值的風險，下調MLF中標利率。

值得一提的是，花旗指出，內地銀行貸款更多與一年期LPR掛鈎，其按兵不動有助保障銀行盈利與放貸能力；下調5年期LPR好處是有望提振樓按需求，並讓當局得以向外界展示刺激樓市的決心，而實際上現有樓按的按息很多待明年1月才重新定價。

溫傑︰收息買電訊股好過

凱基亞洲投資策略部主管溫傑評論，單日股價變化未必能為日後策略帶來很強的啟示。內銀為國讓利人所共知，亦早已反映於股價上，風險反而不大，只是論「財息兼收」就不及中資電訊股，比較看好去年撥備前盈利較好的建行和中行。

然而，股市已從今年低位累積一定升幅，不太寄望今次減貸息能有很大刺激作用，其救樓市的實效，也可能被國民對經濟前景的擔憂打折扣，直言LPR和存款準備金率仍要再減。

花旗予內銀股目標價

內銀●H股(港元)●A股(元人民幣)

建行●6.93(+44.37%)●8.54(+20.11%)

中行●4.21(+37.13%)●5.25(+15.89%)

農行●4.32(+34.57%)●5.29(+27.47%)

工行●5.14(+29.14%)●6.30(+17.75%)

招行●35.52(+18.99%)●35.60(+13.37%)

註︰()內為較周二收市價潛在升幅