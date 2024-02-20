金管局：銀行不會單因樓價跌Call Loan　冀銀行人性化待客

本地資產價格跌跌不休，繼早前有消息指，個別銀行向客戶Call Loan(提早追收貸款)，情況亦蔓延至小巴界。有報道稱，有部分銀行年初向多名信貸紀錄欠佳的小巴車主進行Call Loan，主要針對以小巴牌抵押貸款400萬至500萬元的車主，並扣押部分無法提早償還貸款車主的小巴。

就因抵押資產價值下跌所出現的call loan，金管局副總裁阮國恒重申，銀行不會單就樓價下跌向客戶call loan；至於商業貸款方面，銀行亦會審視客戶整體營運狀況，若狀況惡劣，銀行採取風險管理措施時，則可能發生call loan情況。

金管局助理總裁陳景宏補充，在部分商業抵壓貸款上，銀行會因應客戶需求及財政狀況定時對信貸額度進行檢討，若客戶狀況轉差，銀行可能會調整其信貸額度而需客戶補差額，而相關個案不多。

阮國恒又指，希望銀行對待客戶可較為人情化，尤其是目前經濟復甦乏力；不過，「話雖銀行有其社會功能，不能一下子收水，但亦不能去到另一極端，即但凡銀行call loan都是錯」，銀行自身亦需做好風險管理。