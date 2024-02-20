用家趁平購嘉薈軒一房 單位近6年輸160萬貶2成

港島私樓都繼續蝕讓，灣仔嘉薈軒一房單位，以660萬元成交，約5年半帳面蝕讓約160萬元，或貶值約20%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鮑頴鴻表示，灣仔嘉薈軒低層5室，實用面積約407方呎，一房間隔，外區用家趁財政預算案公布前加快入市，並斥660萬元成交，呎價約16,216元，原業主於2018年6月以約820萬元購入，轉手帳面蝕讓約160萬元，貶值約20%。

●利嘉閣林俊傑稱，鰂魚涌太古城華山閣高層B室，實用面積約685方呎，三房間隔，原先以1,150萬元放售，經議價後，最終以948萬元成交，呎價約13,839元。

●中原李偉寧指，小西灣藍灣半島3座低層H室，實用面積約566方方呎，套三房間隔，望園景及部分海景，今年初放盤叫價750萬元，最新以720萬元沽出，呎價約12,721元，新買家為用家。

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九龍區

●中原黃家全稱，西南九龍君滙港2座低層C室，實用面積約887方呎，套三房間隔，另設工人套房，最新以1,640萬元易手，呎價約18,489元，原業主於2020年9月以1,770萬元購入，持貨逾3年帳面需蝕讓130萬元離場。

●美聯黃椿璿表示，荔枝角盈暉臺1座中高層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，叫價650萬元，放盤9個月後，外區首置買家睇樓3次承接自住，成交價575萬元，呎價約12,721元，低於市價約1成，約6年帳面虧蝕約25萬元。

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新界區

●中原李俊龍指，將軍澳慧安園2座高層F室，實用面積約502方呎，三房間隔，望內園景，原先叫價600萬元，最新降價30萬元，以570萬元成交，呎價約11,355元。

●美聯黃少明表示，將軍澳東港城7座高層C室，兩房間隔，實用面積463方呎，叫價620萬元，原先為員工宿舍，累減至558萬元成交，呎價約12,527元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳富麗花園2座高層H室，實用面積約410方呎，兩房間隔，新買家為外區年輕上車客，去年11月叫價540萬元，經雙方議價後，最終以519萬元成交，呎價約12,659元。

●利嘉閣歐柏倫表示，西貢匡湖居第4期F段雙號屋，實用面積約1,335方呎，連約448方呎花園，連車庫與私人船位，外區換樓客向業主洽購，低於市價2,000萬元承接，呎價約14,760元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑E座高層9室，實用面積約637方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價550萬元，放盤5個月，以528.8萬元沽出，呎價約8,301元。

●中原徐可志表示，馬鞍山中心4座低層H室，實用面積約522方呎，三房間隔，望園景，開價約590萬元，最新以540.8萬元易手，呎價約10,360元，原業主於2016年以約526萬元買入，持貨約8年帳面獲利14.8萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山海典灣2座連天台單位，實用面積約489方呎，兩房間隔，連約144方呎天台，開價698萬元，放盤約1個月，以655萬元易手，呎價約13,395元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋旭禾苑低層11室，實用面積約454方呎，兩房連儲物室間隔，放盤半年，未補價第二市場叫價550萬元，調整至423萬元沽出，減價127萬元，減幅約23.1%，呎價約9,317元，約4年帳面升值約46%。

●中原伍錦基表示，沙田第一城16座高層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，月初開價約600萬元，日前議價後以575萬元易手，呎價約12,749元，新買家為用家。

●利嘉閣葉鎮江指，大埔白石角天賦海灣6座高層B室銀主盤，實用面積約1,706方呎，四房雙套房連工人套間隔，望海景，新買家為區內投資者，以2,000萬元入市，呎價約11,723元，原業主於2021年底以約3,250萬元買入，兩年多帳面貶值1,250萬元。

●中原賴作智稱，上水居屋旭埔苑C座低層2室，實用面積約546方呎，一房間隔，未補價第二市場開價約340萬元，最終以305萬元易手，呎價約5,586元，累減35萬元，新買家為同區家庭，新政策下可承做較長年期按揭，即決定入市自用。

●美聯徐君寶表示，元朗原築1座低層D室，實用面積約449方呎，兩房連儲物室間隔，早前以430萬元放售，新買家為租客，議價15萬元後，以415萬元承接，呎價約9,242元。

●中原王勤學稱，元朗YOHO MIDTOWN第1座低層A室，實用面積約443方呎，兩房間隔，叫價590萬元，減價10萬元，以580萬元沽出，呎價約13,093元，買家為年輕上車客。

●中原文家輝指，天水圍嘉湖山莊賞湖居3座高層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，由460萬元，減至445萬元沽出，呎價約8,076元，新買家為外區租客。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑E座低層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，新買家為區內綠表客，獲減價約86.2萬元，未補價第二市場以443.8萬元即睇即買，呎價約6,828元。

●美聯梁浩文指，屯門海翠花園5座低層E室，實用面積約609方呎，開價500萬元，以480萬元成交，呎價約7,882元，原業主2007年3月以124萬元購入，帳面獲利356萬元。

●中原伍潔玲指，荃灣環宇海灣6座高層C室，實用面積約684方呎，套三房間隔，開價930萬元，農曆新年前下調叫價至900萬元．經議價後終以850萬元成交，呎價約12,427元，原業主於2020年3月以1,000萬元買入，帳面虧損150萬元。

●中原蔡偉明表示，青衣翠怡花園3座高層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，開價438萬元，買家即睇即買，放盤當天即以415萬元成交，呎價約11,370元，新買家為區內客。

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