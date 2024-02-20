多個市區新盤醞釀出擊 大手客斥逾千萬購鰂魚涌項目
2024年02月20日 21:34
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有代理行舉行新春團拜，一眾發展商紛紛公布龍年推盤大計，多個市區盤醞釀出擊。鰂魚涌現樓項目連沽兩伙，共逾1,085萬元，市傳為同一組大手客購入。
●新地胡致遠：啟德天璽‧天有機會第二季推出
新地代理總經理胡致遠稱，啟德天璽‧天第1期涉及906伙，戶型多元化，涵蓋一房至四房間隔，有機會第二季推出。他續指，該公司及港鐵(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，今年內已售出50伙，套現逾2.5億元。項目第2期提供約500伙，視乎市況再作進一步推盤計劃，最快最三季末推售，但不排除留待現樓形式再賣。
●鰂魚涌THE HOLBORN獲大手客斥逾1,085萬元連購兩伙
恒基地產(00012)鰂魚涌THE HOLBORN於周二(20日)連沽兩伙，其中21樓B9室，實用面積221方呎，成交價489.76萬元，呎價約22,161元。項目21樓A2室，實用面積253方呎，則以596.21萬元手，呎價約23,566元。市傳該兩伙由同一組買家購入。
●百利保及富豪年內推出西營盤及沙田九肚項目
百利保控股(00617)及富豪酒店國際(00078)公布龍年推盤計劃，富豪物業代理董事衞振聲指，旗下西營盤尚瓏早前推出30伙轉售為租，出租率達九成，平均租約90元，反應理想，故計劃今年第3季再撥出30伙出租，預料租金回報率可約3厘，亦不排除連租約出售。年內下半年也會主力重推百利保控股聯營的沙田九肚的富豪·山峯。
●建灝赤柱ONE STANLEY最快3月登場
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY已取得滿意紙。該集團投資及銷售部董事鄭智荣於周二(20日)表示，項目提供32幢獨立洋房及50伙分層單位，最快3月推出市場。項目採低密度設計，戶戶向海，大部分單位實用面積約2,000方呎，將會準備現樓示範單位。
●馬頭角瓏碧單日沽3伙 共涉逾1,527萬元
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周二(20日)再沽3伙，包括21樓B室，實用面積213方呎，成交價406.1萬港元，呎價約19,066元。項目22樓C室，實用面積281方呎，亦以526.8萬元售出，呎價約18,747元。餘下一伙為23樓A室，實用面積354方呎，成交價594.5萬元，呎價約16,794元。
●啟德尚‧珒溋連天台戶6,512萬元成交
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周二(20日)售出連天台特色戶，為2座40樓A室，實用面積1,585方呎，四房間隔，連242方呎平台及1,147方呎天台，成交價6,512萬元，呎價約41,085元。
●啟德維港1號一房呎價約20,675元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周二(20日)售出2B座9樓B室，實用面積329方呎，屬一房開放式廚房間隔，以680.2萬元成交，呎價約20,675元。
●將軍澳海茵莊園開放式售399.5萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周二(20日)售出1座30樓A3室，開放式間隔，實用面積203方呎，成交價399.5萬，呎價約19,680元。
●嘉華部署年內推兩個獨資市區盤
嘉華國際(00173)營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，部署今年推出兩個獨資項目，分別為西營盤醫院道7號項目及北角英皇道31至33號項目，兩盤合計共約130伙。同時，亦會繼續推售將軍澳日出康城凱柏峰及錦上路站柏瓏I及II期的餘貨。
●宏安旗下鰂魚涌新盤下季推
宏安地產(01243)執行董事程德韻表示，正計劃第二季推出鰂魚涌芬尼街全新項目，提供90伙，主打一房及兩房戶。旺角Larchwood將於同季交樓，屆時會以現樓形式重推，目前尚餘78伙待售。緊接第三季將主力推北角炮台山英皇道全新項目，提供約250伙，主打兩房，正準備樓書及示範單位。
●恒地旗下大埔新盤推售步伐提速
恒基地產(00012)旗下的大埔美新里項目及長沙灣巴域街項目第1期，兩盤推售計劃提速。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，將會加快樓盤推售步伐，最快下月上載大埔美新里項目的樓書。該盤提供122伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔。長沙灣巴域街項目第1期涉及714伙。
●新世界英皇道皇都項目第1期下半年登場
新世界發展(00017)營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展總經理何家欣表示，集團今年重頭戲為北角英皇道皇都項目，屬於首次由私人發展商保育的一級歷史戲院建築，項目第一期提供約400伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，有機會下半年推出市場。
●泛海關堡林料預算案將有好消息 對龍年樓市感樂觀
泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋滙都I，由開售至今累計已售出約120伙，吸金逾6億元。該集團執行董事關堡林指，項目現時平均成交呎價約13,000元。他相信，財政預算案會為樓市帶來好消息，可望對市況帶來正面刺激作用。
●楊政龍料下半年推跑馬地及般咸道兩全新項目
英皇國際(00163)副主席楊政龍表示，集團今年籌備推出跑馬地宏德街1號、以及半山般咸道28號兩個全新項目，預期下半年登場。資料顯示，該兩項目預計提供合共約200伙。旗下半山奧卑利街項目，將定位為租賃式住宅，並列入為The Unit服務式住宅品牌，命名為The Unit Soho，提供69個單位，主打一房戶，亦設兩房戶型，預計於今年4月開始招租。
●資本策略今年主力推佐敦住宅項目 提供260伙
資本策略地產執行董行何樂輝表示，集團今年將主力推出佐敦彌敦道350號住宅項目，戶型主打一至兩房，另亦設有三房戶及特色單位，全盤提供約260個單位。他續稱，期望減息及財政預算案推出幫助樓市措施，以加快市況復甦。