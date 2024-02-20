多個市區新盤醞釀出擊　大手客斥逾千萬購鰂魚涌項目

有代理行舉行新春團拜，一眾發展商紛紛公布龍年推盤大計，多個市區盤醞釀出擊。鰂魚涌現樓項目連沽兩伙，共逾1,085萬元，市傳為同一組大手客購入。

●新地胡致遠：啟德天璽‧天有機會第二季推出

●鰂魚涌THE HOLBORN獲大手客斥逾1,085萬元連購兩伙

●百利保及富豪年內推出西營盤及沙田九肚項目

●建灝赤柱ONE STANLEY最快3月登場

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY已取得滿意紙。該集團投資及銷售部董事鄭智荣於周二(20日)表示，項目提供32幢獨立洋房及50伙分層單位，最快3月推出市場。項目採低密度設計，戶戶向海，大部分單位實用面積約2,000方呎，將會準備現樓示範單位。

●馬頭角瓏碧單日沽3伙 共涉逾1,527萬元

●啟德尚‧珒溋連天台戶6,512萬元成交

●啟德維港1號一房呎價約20,675元

●將軍澳海茵莊園開放式售399.5萬元

●嘉華部署年內推兩個獨資市區盤

●宏安旗下鰂魚涌新盤下季推

●恒地旗下大埔新盤推售步伐提速

●新世界英皇道皇都項目第1期下半年登場

●泛海關堡林料預算案將有好消息 對龍年樓市感樂觀

●楊政龍料下半年推跑馬地及般咸道兩全新項目

●資本策略今年主力推佐敦住宅項目 提供260伙

資本策略地產執行董行何樂輝表示，集團今年將主力推出佐敦彌敦道350號住宅項目，戶型主打一至兩房，另亦設有三房戶及特色單位，全盤提供約260個單位。他續稱，期望減息及財政預算案推出幫助樓市措施，以加快市況復甦。