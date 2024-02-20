美股偏軟　沃爾瑪績後升5%

美股3大指數周二早段偏軟，道指跌4點，報38,623點；標指跌18點，報4,986點；以科技股為主的納指跌100點，報15,674點。恒指夜期報16,318點，升63點，高水70點。

大型零售商沃爾瑪公布，截至1月底止財季收入為1,733.88億美元，按年升5.69%；純利按年跌12.44%至54.94億美元，撇除燃料的同店銷售增長4%，4月底止本財季銷售增長指引為4至5%，本財年則為3至4%。沃爾瑪同時宣布以23億美元(折合每股11.5美元)收購電視機生產商Vizio，後者是沃爾瑪的上游供應商之一。沃爾瑪股價早段升5%，Vizio股價升15.22%，高見10.98美元。

大型裝修用品連鎖集團家得寶於截至1月28日止一季內，錄得收入347.86億美元，按年跌2.9%；純利28.01億美元，按年減少16.68%。該企財務總監表示，由於消費者在服務體驗的消費類別花費更多金錢，家居裝修的消費需求有所下降，高息環境亦損害了公司的業務。家得寶股價一度跌1.09%。

另外，市場高度關注人工智能(AI)概念股、半導體公司英偉達在周三美股收市後(香港時間周四凌晨)公布的業績，惟美國銀行警告，由於市場可能過度樂觀，使得該公司股價可能會在業績公布後下跌一成，但長期來看美銀仍看好英偉達的前景。