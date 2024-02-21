【東方日報產評】華減息非靈丹藥　刺激需求須有道

內地昨日又有救市大動作，就是宣布將5年期以上的貸款市場報價利率(LPR)下調0.25厘，幅度超出市場預期，也是5年期以上LPR歷史上下調幅度最大的一次，以彰顯當局救市、緩減房地產市場壓力的決心。不過，如今內地經濟面對的更大問題，不在息率高低，而在於市場信心低迷，貸款需求疲弱，得在支持各主要產業與民營經濟發展、刺激居民收入、提升整體經濟增長前景能見度等方面作出強而有力的措施，才能發揮到降息的效果。

中美兩國的貨幣政策背道而馳，美國聯儲局仍維持高息政策，年內到底是否會如期啟動減息周期，尚不明朗。相反，中國在經濟受壓、市場信心瀕臨危機的情況下，大幅度下調利率，尤其是今次大幅下調的5年期以上LPR，理論上可進一步降低居民的房貸利率支出，有助釋放置業需求，協助樓市盡快重納正常運轉，激發企業融資需求。

實際上，市場早在1月已憧憬人行減息，可上月當局卻按兵不動，頗令市場失望，並在資本市場掀起了新一輪沽壓。先是被視作定價基礎的中期借貸便利(MLF)本月繼續按兵不動，以穩定人民幣匯率，繼而是昨日宣布下調LPR以穩經濟，遲來總好過不來。但能否起到提振景氣的關鍵，在於是否有需求回升的配合。要省了供樓利息支出的居民願意消費、受惠利息成本下降的企業願意作出新投資，始能帶動貸款需求，那減息才能轉化成提振經濟景氣的力量，並保障銀行的利息收入基礎。

一年過了一個半月了，中港兩地的新股市場依然未見大起色，這可以視為中國資產與企業融資需求的景氣指標。惟如今當局金融部門仍不斷強調監管、監管、再監管。

本來在金融風險把好關是必要的，但如今市場在擔心的不是估值高昂所帶來的風險，更多在關注產業政策不明朗和監管過嚴的枷鎖抑壓投資意欲。如何更好地平衡監管與市場發展，提供更好的產業政策與經濟前景能見度，讓企業有更大發展空間，讓一眾投資者有更強的信心加大投資中國的未來，才是重點。這方面還須當局加倍努力來正視問題，再配合寬鬆的貨幣政策，始能事半功倍。

不能否認，這幾年中國企業家都在捱苦，先要苦對清零防疫，再要捱監管大棒，到底政策如何保障企業家，支持民營經濟長足發展，顯然還須更明確的政策和行動來說明和支持。

民企既僱用了大量勞動力，也是創新發展的重要力量，在國家安全的考量，戰略產業須更大的國家主導與參與，可以理解，但要支持宏觀經濟穩定增長，居民收入持續上升，鼓勵科研創新，生育與消費等問題都得靠民眾力量，而非口號，這亦是中國經濟維持競爭力的重點。當局既表明支持民營經濟的立場，就得盡快付諸實行，推出有利措施撬動民營經濟。14億人口一齊起動共創明天，是一鼓不可思議的力量，可這個拐點卻要一等再等。各方皆期待首季經濟景氣能開好頭，好讓中國資產能掃走霉氣，重新成為國際市場的關注點。