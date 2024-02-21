黃雯怡：越秀交通基建受惠春節客運量上升
2024年02月21日 05:00
東網電視更多新聞短片
春節期間內地民眾出遊意欲強烈，據交通運輸部數據，春運從1月26日開始，至3月5日結束，40天內預計有90億人次出行，其中約八成為自駕車出行，佔比空前提升。出行模式的改變利好公路股，可關注越秀交通基建(01052)。
根據交通運輸部數據，截至2月16日(正月初七，春運第22天)，2024年春運全社會跨區域人員流動量約51億人次，按年增長14.1%，比2019年同期增長12.9%。据预测，整個春運40天內大概有90億人次出遊、探親、休閒等。和2019年疫情前相比，2024年春運自駕出行的佔比從65%左右提高到80%。
另據廣東省數據，春節假期公路營業性客運量802.57萬人次，按年增長15.43%；2月17日全省高速公路車流量近858萬車次，按年增長近24%。預計春運後半程(2月17日至3月5日共18天)，全省旅客發送量逾6073萬人次，日均約337萬人次，按年增長近22%；高速公路車流量預計約1.31億車次，按年增長近4%。
越秀交通基建主營投資及經營內地收費公路、橋樑及碼頭。目前在管項目19個，其中控股項目10個、參股項目7個、母公司孵化平台持有項目2個。去年12月，集團大部分項目車流量、路費收入按年持續反彈。其中重要項目廣州北二環高速12月車流量按年增長約五成，路費收入增長20.7%，主要因是當月車流量按年增長以收費較低的客車為主。
母企越秀集團(00123)2021年底收購一個現時由公司代管的山東秦濱高速項目，此為秦濱高速位於山東省的一段公路，臨近重要的化工生產基地以及運輸基地，料合適時機將可注入越秀交通基建。
越秀交通走勢穩健，預期股息達8厘，料春節公路客運量增加可催化股價進一步向上，上望阻力位4.7港元，跌破支持位4元止蝕。
英皇資本財富管理分析方案高級研究分析員 黃雯怡