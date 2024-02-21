黃雯怡：越秀交通基建受惠春節客運量上升

根據交通運輸部數據，截至2月16日(正月初七，春運第22天)，2024年春運全社會跨區域人員流動量約51億人次，按年增長14.1%，比2019年同期增長12.9%。据预测，整個春運40天內大概有90億人次出遊、探親、休閒等。和2019年疫情前相比，2024年春運自駕出行的佔比從65%左右提高到80%。

另據廣東省數據，春節假期公路營業性客運量802.57萬人次，按年增長15.43%；2月17日全省高速公路車流量近858萬車次，按年增長近24%。預計春運後半程(2月17日至3月5日共18天)，全省旅客發送量逾6073萬人次，日均約337萬人次，按年增長近22%；高速公路車流量預計約1.31億車次，按年增長近4%。

越秀交通基建主營投資及經營內地收費公路、橋樑及碼頭。目前在管項目19個，其中控股項目10個、參股項目7個、母公司孵化平台持有項目2個。去年12月，集團大部分項目車流量、路費收入按年持續反彈。其中重要項目廣州北二環高速12月車流量按年增長約五成，路費收入增長20.7%，主要因是當月車流量按年增長以收費較低的客車為主。

越秀交通走勢穩健，預期股息達8厘，料春節公路客運量增加可催化股價進一步向上，上望阻力位4.7港元，跌破支持位4元止蝕。

英皇資本財富管理分析方案高級研究分析員 黃雯怡