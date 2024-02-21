鄭勤龍：港股回升需時　短線仍先高後低

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地風升》變《地澤臨》之中，在易經中「地」象徵着萬物之母，具有滋養萬物的功能，所以說卦傳曰：「地也。萬物皆致養焉。」今「升」卦和「臨」卦皆帶有「地」的元素，若然將其應用於恒指的表現上，便代表着恒指正處於休養生息的階段。

承接上文預示恒指短期內動力或仍可持續的《乾為天》變《澤天夬》卦，恒指於上周三(14日)在15,579點開市，當日指數在低見15,456點後重拾動力，上周五指數在高見16,394點後略有回吐，昨日大市升了91點，收報16,247點，可說是已應驗了以龍為象徵，能飛上天的「乾為天」卦和有水氣上升，凝結於天之象的「夬」卦卦象。

「升」卦，《序卦傳》曰：「萃者聚也。聚而上者謂之升，故受之以升。」大意是指，水澤能滋潤大地，大地受到滋潤後，萬物便能群聚而生。

然而「臨」卦雖有君臨天下，陽氣上升之勢，然而因其大象為「震」卦，有地臨澤淵之象，引申為根基不穩，固此，大市在建立上升趨勢之前或仍需要一些時間消化。

固此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於股市的預測上，恒指短期內的走勢或會先高後低。

玄學金融家 鄭勤龍