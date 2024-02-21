納指挫近1%　金價高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.22%，報104.06；港匯見7.8202；離岸人民幣(CNH)報7.2023；美元兌日圓處149.93；歐元報1.081，英鎊報1.2624。金價處2,024.03美元。布油報82.57美元，紐油報77.25美元。比特幣升近1%，報5.22萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。

●道指收報38,563點，跌64點或0.17%；標指收報4,975點，跌30點或0.6%；納指收報15,630點，跌144點或0.92%。

●亞馬遜將於2月26日取代藥房連鎖店Walgreens，成為道指成分股。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,226點，跌22點或0.13%。

●2月恒生指數夜期收報16,196點，跌59點，低水52點，成交13,702張。

●紐約期油收報每桶78.18美元，跌1.01美元或1.28%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.34美元，跌1.22美元或1.46%。

●紐約期金收報每安士2,039.8美元，升15.7美元或0.78%。

●英國富時100指數收報7,719點，跌9點或0.12%；德國DAX指數收報17,068點，跌23點或0.14%；法國CAC指數收報7,795點，升26點或0.34%。

●日本1月出口按年增11.9%，高過預期。

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