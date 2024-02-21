宏利「常規發行人要約」獲批　可回購最多5000萬股

通過「常規發行人要約」，宏利可於任何交易日於多倫多證券交易所回購不多於152.114萬股普通股，相當於多倫多證券交易所截至2024年1月31日六個月內其平均單日交易量608.456萬股普通股的25%，並須符合該交易所的大手交易守則。

宏利相信，按近期市價回購宏利普通股乃其適當投資，並認爲近期市價未能反映宏利業務的實際價值。通過「常規發行人要約」，宏利可選擇回購普通股作為其資本管理策略的其中一環，該策略旨在維持健康的監管資本比率，並平衡公司爲股東創造價值之目標。實際普通股回購股數、回購時間及價格將由宏利作出決定。

經由「常規發行人要約」的回購，可透過多倫多證券交易所、紐約證券交易所，以及加拿大和美國的另設交易系統按回購時的當時市價或其他所允許的價格進行。宏利經由「常規發行人要約」購入的所有普通股將被註銷。

此外，宏利可根據適用法律對加拿大和美國以外的宏利普通股進行回購。在獲得監管機構批准的前提下，宏利亦可根據適用的證券監管機構所發出的發行人要約豁免令，以私人協議的方式直接從其他持有人購入普通股。根據證券監管機構發出的豁免令所進行的任何私人購股交易，一般按當時市價折讓訂價。宏利亦可透過衍生工具計劃以支持其回購活動，包括沽售認沽期權和遠期購買合約、加速股票回購交易、其他股權合約或以其他方式購入股票。透過「常規發行人要約」以及所有其他可能安排回購的普通股總數，將不超過5,000萬股普通股。