據報中東及中國主權財富擬投資麥當勞中國業務

外媒引述消息人士報道，中東及中國主權財富基金正考慮投資麥當勞的中國業務，包括穆巴達拉投資公司(Mubadala Investment Company)、卡塔爾投資局(QIA)及中投公司(CIC)正商談以少數股東身份，聯合投資麥當勞的中國業務，涉及在內地、香港及澳門的業務。

目前中信資本旗下信宸資本(Trustar Capital)對麥當勞中國業務持有52%股權。消息人士指，中信資本一直考慮各種方案，包括將其在麥當勞中國的持股，轉讓至一個新的投資工具，變相允許信宸資本減持。

中國是麥當勞的第二大市場，餐廳超過5,500間，並計劃2028年擴大至逾1萬間。知情人士稱，中東等投資者與信宸資本的談判進展緩慢，反映投資者對中國業務增長前景愈來愈謹慎。消息又指，談判仍在進行，可能在一、兩個月達成協議，由於估值仍是達成協議的主要障礙，因此不排除有機會談判破裂。

麥當勞去年11月向凱雷集團(Carlyle Group)收購28%股權，令集團在中港業務的持股比例由20%增加至48%。

麥當勞中國及信宸資本拒絕評論，卡塔爾投資局及中投公司無回覆查詢。穆巴達拉投資公司發言人稱，該公司正擴大亞洲業務，並擁有強大的潛在投資渠道。