內地名牌基金大手沽貨被罰停賽 隨即跪低重申看好股市

內地有名牌基金因為大額拋售股票出事，被監管機構公開譴責及處罰。基金亦隨即跪低認錯，重申看好及增持內地股市。

內媒報道，上交所及深交所在交易監控中發現，寧波靈均投資管理合夥企業旗下多個證券帳戶，周一(19日)早上9時半透過電腦自動交易指令，一分鐘內大手沽出股票，兩市合共涉資25.6億元人民幣(下同)，期間令到滬綜指及深成指急跌，影響正常交易秩序。

兩市隨後對寧波靈啟動公開譴責程序，並於周二至周四暫停該基金旗下帳戶交易。深交所又指，今年以來寧波靈均名下證券帳戶已多次因異常交易行為，被交易所採取書面警示等監管措施。對於影響市場正常交易秩序，損害投資者合法權益的違法違規行為，始終保持嚴的基調及零容忍的高壓態度，快速反應，重拳出擊。

寧波靈均周三(21日)公布，服從兩市的處罰。對於產品交易中存在的問題，公司高度重視，內部進行了深刻反省和檢討。今年2月19日公司旗下管理產品全天整體淨買入1.87億元，但是當日開盤一分鍾內買賣交易量較大，對於由此造成的負面影響，公司誠懇致歉。

公告同時提到，靈均投資作為專業量化投資機構，長期看好並堅持增持內地股市，股票倉位始終堅持接近滿倉狀態。下一步，公司將深刻吸取教訓，更加認真學習相關法律法規和交易規則，切實增強合規意識，並通過改進交易模型，嚴格把控交易進度、交易約束、控製交易節奏，確保在交易全過程做到平滑交易、均衡交易，切實維護正常市場交易秩序，全力保障投資者合法權益。

寧波靈均於2014年6月成立，是內地知名的量化私募巨頭之一。公司官網資料顯示，寧波靈均在2018年首次突破百億規模，至2022年資產管理規模已經超過了600億元。第三方平台數據顯示，截至2023年11月，公司有超400隻產品處於運營狀態。