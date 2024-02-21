市場開始猜測聯儲局下一步可能加息　美元反彈至...

外媒報道，就美國聯儲局如何管理遲遲無法着陸的美國經濟，市場掀起激辯，認為也許下一步根本不是減息，而是加息機會並不低。

幾周前市場一面倒押注減息，不過聯儲局主席鮑威爾稱，決策者不太可能在3月開始減息。未夠三周後，掉期交易顯示，交易員不僅不再考慮3月減息的機會，而且5月看來也不太可能，甚至對聯儲局6月會議的信心也在動搖。

即使再次加息難以令人接受，一些聯儲局觀察家仍對息口走勢提出重蹈90年代末的覆轍，就是只進行短暫減息，為以後的加息做好準備。

BMO全球資產管理固定收益及貨幣市場主管Earl Davis表示，「有很多可能的、合理的結果。」儘管他堅持今年減息0.75厘的看法，但表示「很難充滿信心地說出這一點。」

高盛資產管理多領域固定收益投資主管Lindsay Rosner表示，這場通脹鬥爭最後階段將是坎坷，這確實有點像乒乓球比賽。她表示，同意美國前財長薩默斯對加息的一些風險評估，但她得出的結論是，更長時間地維持目前利率水平更有意義，這樣聯儲局才能確保抑制通脹。

薩默斯表示，聯儲局下一步行動是加息的機會約15%。木星資產管理(Jupiter Asset Management)管理絕對回報宏觀基金的Mark Nash認為機會為20%。

法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes日前指，如果美國經濟重新加速，聯儲局最終將不得不再次收緊政策，美元將反彈，並可能會重返2022年歷史高位。