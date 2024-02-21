金價有望見3000美元？大行：三個情景是潛在催化劑

花旗對大宗商品作出最新預測，預期在未來12至18個月內，黃金價格可能會飆升至每安士3,000美元，石油價格可能漲至每桶100美元。

現貨金價每安士最新企2,027美元；國際基準的布蘭特期油每桶報82.57美元。

外媒引述花旗北美大宗商品研究主管Aakash Doshi表示，如果各國央行大幅增購黃金、可能出現的滯脹、又或者全球經濟嚴重衰退，這三大因素可能是推動黃金價格上漲近50%的催化劑。

Doshi補充，最有可能將金價推至3,000美元的意外因素，是新興市場央行的去美元化政策，造成市場對美元失去信心，可能導致各國央行加倍採購黃金，成為黃金需求的最大驅動力。

儘管滯脹是金價的觸發因素，即通脹率及失業率上升、經濟增長放緩，但他相信出現這種情況的可能性非常低。全球經濟嚴重衰退的出現，可能促使美國聯儲局快速減息，令金價飆升，但他也認為這個可能性不大，因為利率必須降至1%以下才可見此漲勢。

若排除以上潛在觸發因素，花旗表示，今年上半年金價基本預測可能略高於2000美元，下半將達到2,150美元，今年底有機會破紀錄。

油價方面，花旗認為促使油價攀升至100美元的催化劑，包括地緣政治風險、石油輸出國組織及產油盟國（OPEC+）增加減產力度、關鍵產油地區供給受干擾等。該行今年油價基本預測為每桶75美元左右。