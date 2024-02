外媒報道,曾是「中國大好友」的摩根士丹利亞洲前主席羅奇(Stephen Roach)在撰寫題為《很痛心說香港已「玩完」》(It pains me to say Hong Kong is over)的文章並引發軒然大波後表示,如果中國希望香港這個金融中心擁有更好的未來,就必須修復自身經濟,並且讓香港自行發展(let Hong Kong run itself)。

羅奇周三(21日)接受外媒訪問時表示,目前內地能夠做,而且最重要的是,首先修復自己的系統。他又指,內地需要更加積極及透明,強調其對香港實施一國兩制模式的承諾。

他表示,解決中國經濟的長期結構性問題並非易事,內地為遏制通縮及樓市低迷等問題而採取的舉措,目前為止仍算微不足道。

羅奇上周在專欄文章中指,香港股市不濟意味過去20年經濟成功已告終,並認為受制中美緊張局勢加劇等因素,並指香港股市回歸25年後,走勢幾乎是全球最差之一。