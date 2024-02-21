滙控去年稅前多賺77.9%　末期息31美仙　擬再回購

去年，集團收入增加30%⾄661億美元，當中包括淨利息收益增加54億美元。淨利息收益率為1.66%，上升24個基點。預期信貸損失為34億美元，減少1億美元。普通股權⼀級資本比率為14.8%，增幅為0.6個百分點，其中資本⽣成被股息及股份回購部分抵銷。

單計2023年第4季，按列帳基準所示，集團除稅前利潤減少41億美元⾄10億美元；收入下降11%⾄130億美元，乃受2023年第4季就出售法國零售銀⾏業務的相關減值、持作收取合約現⾦流量及出售組合的重新定位及風險管理活動之相關出售虧損，以及阿根廷惡性通脹會計的影響所致。預期信貸損失為10億美元，減少4億美元。

集團表示，將繼續以2024年實現約15%的平均有形股本回報率為⽬標，擬繼續將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍，2024年的⽬標派息率維持在50%。