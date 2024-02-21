值博率高？近600億外資湧入南韓股市　押注改革

外媒報道，全球投資者前所未有地湧入南韓股市，押注在長期落後的企業管治方面終於採取行動。據外媒計算，年初至今，外國基金買入10.2萬億韓圜(約597.52億港元)的KOSPI股票，是自1999年交易所數據以來同期最高紀錄。隨着當地政府鼓勵類似日本的改革以提高股票估值，南韓股指出現逆轉。

南韓股市一直落後於亞洲同行，雖然這並不是南韓第一次尋求解決問題，但投資者押注南韓總統尹錫悅的「自上而下」方法將帶來更切實結果。金融服務委員會將於周一公布「Value Up」企業改革計劃細節。

首爾生命資產管理投資總監Kang DaeKwun表示，大部分外國買盤似乎來自多策略對沖基金，但也聽說很多資金也來自長倉基金，並形容一些對沖基金出於動物本能，大舉買入南韓股票。

大量買盤推動本月KOSPI指數漲6%，令該指數跑贏大多數亞洲其他地區股市。以估值低廉的股票成為主要目標，其中現代汽車(Hyundai Motor)和KB金融集團等銀行股是外國投資者最愛。

南韓金融監管機構表示，1月買盤大部分資金來自英國，金額為3.2萬億韓圜。2月數據將在3月中旬披露。

外媒近日報道，南韓並不是一個對股東友好的市場，因此很少有投資者願意持有南韓股票，不過指如果監管改革達到預期效果，南韓有望成為下一個熱門股市。