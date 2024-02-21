東亞：內房撥備覆蓋率達58% 料減息不太影響今年淨利息收入
2024年02月21日 13:01
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內房問題持續影響港銀業績。東亞銀行(00023)去年溢利按年下跌5.52%，至41.36億港元。集團風險總監陳淑佩於業績會稱，該行過去兩年一直降低對內房的集中度，截至去年底，相關風險敞口降至54億元，僅約7.7%；民營房企的業務佔比，由2022年底的59%，降到去年低的51%，其餘全屬國企及外資，認為風險較低。
該行內房相關的撥備佔整體約82%。陳補充，目前東亞對內房的撥備覆蓋率達58%，現階段撥備足夠，會再檢視今年內房環境再作相應調整。
李民斌：內房問題似乎已見底
聯席行政總裁李民斌認為，目前內房似乎不會再大幅轉差，相關情況見底及將好轉，在國策支持下，對市場有提振作用；雖然目前房企中有很多貸款需要重組或延長，但亦有很多公司繼續營運及補交樓。
市場預期聯儲局減息在即，聯席行政總裁李民橋認為，美國或在下半年開始減息，考慮到去年加息的影響僅在下半年出現，相信減息對全年淨息差收窄較為溫和，亦不會對今年淨利息收入有較大影響。
本地經濟方面，李民橋指，去年香港經濟復甦緩慢，樓價更錄得相當的跌幅，該行資產質量仍很健康；雖然有部分貸款出現問題，但數目不是很多。該行有進行不同的壓力測試，相信就算樓價進一步受壓，仍可緩衝風險。